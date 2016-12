Ribuan Peserta Ikuti Pemecahan Rekor Tari Zumba Terbanyak

Ribuan peserta menari zumba dalam rangka upaya memecahkan rekor dunia pada ajang The 6th TAFISA World Sport for All Games 2016 di JI Expo Jakarta, Minggu (9/10/2016). Rekor dunia tari zumba terbanyak yang dipegang Filipina dengan jumlah peserta 12.725 gagal terpecahkan setelah hanya sekitar 6.000 orang dari target 13.000 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut.