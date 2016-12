Menpora Ikut Menari saat Membuka Line Dance TAFISA Games 2016

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi (tengah) turut menari saat membuka festival langkah dansa (Line Dance) ajang The 6th TAFISA World Sport for All Games di Candi Bentar Putri Duyung, Ancol, Jakarta, Jumat (7/10/2016). TAFISA Games 2016 menggelar lebih dari 20 agenda acara pertandingan, demonstrasi, festival, dan ekshibisi pada hari kedua perhelatan.