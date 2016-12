10 Permainan Tradisional Ramaikan TAFISA Games 2016 di Jakarta

Sejumlah pelajar mengikuti perlombaan terompah panjang pada ajang Children Traditional Sport Games Festival rangkaian dari kegiatan The 6th TAFISA World Sport for All Games di Ancol, Jakarta, Jumat (7/10/2016). Children Traditional Sport Games Festival diikuti siswa SD, SMP, dan SMA se-DKI Jakarta dengan memperagakan sekira 10 permainan tradisional.