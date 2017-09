Hasilkan Tanda Tanya Besar, Ini Dia Daftar Penilaian Byrd dalam Pertandingan Golovkin Kontra Alvares

LAS VEGAS – Juri pertandingan tinju, Adalaide Byrd, kabarnya akan dilaporkan menuju Komite Atletik Nevada. Hal tersebut dilakukan setelah dinilai memberikan hasil pertandingan yang tidak valid dalam pertandingan yang mempertemukan Gennady Golovkin kontra Canelo Alvares.

Dalam pertandingan yang berlangsung di T-Mobile Arena pada Minggu (17/9/2017), Byrd terlihat memberikan penilaian yang berbeda ketimbang dua juri lainnya yakni, Dave Moretti dan Don Irella yang sama-sama terlibat dalam pertandingan tersebut.

Secara mengejutkan Byrd memberikan skor 118-110 dalam pertandingan tersebut. Alhasil laga sengit tersebut harus berakhir imbang setelah melewati 12 ronde.

Keputusan kontroversial ini tentunya menimbulkan tanda tanya besar bagi pencinta olahraga tinju di seluruh dunia. Banyak yang tidak puas dengan hasil yang diraih jagoannya kala berlaga di atas ring dan menuntut pihak penyelenggara untuk menyelidiki penilaian yang dilakukan Byrd.

Dalam kertas penilaian yang di tulis oleh Bryd, Golovkin hanya mampu meraih keunggulan pada ronde keempat dan ketujuh. Sementara 10 ronde lainnya berhasil di dominasi oleh Alvarez. Alhasil sebuah akun twitter @GarethADaviesDT memberikan saran untuk membawa masalah ini kepada Komite Atletik Nevada.

Keputusan kontroversial yang diberikan Bryd ini ternyata bukanlah pertama kalinya dalam olahraga. Ia diketahui telah melakukan hal yang sama sebanyak empat kali ketika ditugaskan untuk menilai hasil pertandingan.

Here's the official #CaneloGGG scorecard Adelaide Byrd scored just rounds 4 and 7 for GGG. Nevada State Athletic Commission must look at it pic.twitter.com/jGv4iMrc2W— Gareth A Davies (@GarethADaviesDT) September 17, 2017