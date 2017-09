Ciptakan All Indonesian Final di Korea Open 2017, Jonatan Christie Kegirangan

SEOUL – Satu gelar sudah pasti didapatkan tim bulu tangkis Indonesia yang berpartisipasi di ajang Korea Open Superseries 2017. Hal tersebut terjadi pada tunggal putra, lantara dua pebulu tangkis putra Indonesia, yakni Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting, bakal saling berjumpa di partai final.

Antony Sinisuka Ginting lebih dahulu meraih tiket final Korea Open Superseries 2017 setelah mengalahkan wakil tuan rumah yang juga pebulu tangkis berperingkat nomor satu dunia, yakni Son Wan Ho, dalam pertarungan tiga set dengan skor akhir 16-21, 21-18, dan 21-13.

Sedangkan Jonatan Christie mampu menyusul Antony Sinisuka Ginting ke partai final Korea Open Superseries 2017 usai mengalahkan wakil asal Taiwan, Wang Tzu Wei. Jonatan Christie menang atas Wang Tzu Wei dua set langsung dengan hasil akhir 21-13 dan 21-17.

Sukses menciptakan all Indonesia Final di Korea Open Superseries 2017, membuat Jonatan Christie, memberikan tanggapannya. Ia mengaku sangat senang bisa memastikan gelar juara untuk tim Indonesia di Korea Open Superseries 2017.

“Bisa all Indonesian final ini jauh sekali dari target kami di tunggal putra. Kita nggak tahu kapan terakhir all Indonesian final, ini berkat bantuan Tuhan. Mungkin ini adalah hasil dari apa yang kami usahkan sejak dua tahun yang lalu,” kata Jonatan, seperti dilansir dari badmintonindonesia.org, Sabtu (16/9/2017).

“Rasanya excited sekali karena ini final super series pertama saya. Saat poin 20-16 di game kedua, saya terus berpikir ‘I can do it, I can do it, come on Jonatan’ untuk menyemangati diri saya. Semua berkat Tuhan juga,” tuntas pebulu tangkis berusia 20 tahun tersebut.

Pertandingan final Korea Open Super Series 2017 antara Jonatan Christie melawan Antony Sinisuka Ginting, rencananya bakal berlangsung pada Minggu 17 September 2017, siang WIB.