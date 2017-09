3 Kali Berturut-turut Menang di San Marino, Suppo: Rahasia Sukses Repsol Honda Adalah Marquez dan Pedrosa

MISANO – Ketua Tim Repsol Honda, Livio Suppo, memberikan komentar terkait penampilan tim dalam gelaran seri ke-13 Grand Prix (GP) 2017. Berkunjung ke San Marino, Repsol Honda sendiri berhasil merebut kemenangan ketiganya sejak GP 2015.

Sebelumnya, tim asal Belgia itu tidak pernah memenangkan GP San Marino. Menggelar balap MotoPG mulai GP 2007, podium Sirkuit Misano yang didapuk menjadi panggung para pembalap di GP San Marino tidak pernah diisi oleh Repsol Honda.

Baru pada GP 2015, kemenangan perdana diraih oleh Marc Marquez. Berikutnya, pada GP 2016, Dani Pedrosa sukses mencuri poin tertinggi, disusul Marquez yang kembali merebut podim teratas pada 2017. Dikenal tak jago di Misano hingga menang tiga kali, Suppo mengaku rahasia kesuksesan sendiri berasal dari duo rider andalan tim.

“Tim Repsol Honda selalu berusaha untuk meningkatkan performa RCV dengan mempertahankan nilai positif dan meminimalkan poin-poin negatif. Tujuan kami adalah memiliki mesin yang selalu kompetitif di setiap sirkuit,” ucap Suppo, seperti dikutip dari laman resmi Honda, Sabtu (16/9/2017).

“Bagaimanapun juga, sama seperti yang selalu terjadi di dunia balapan, para pembalap kami lah yang membuat perbedaan besar. Tahun lalu, Dani tidak terkalahkan dan musim ini Marc melakukan pekerjaan yang hebat!” timpalnya.

Dalam gelaran GP San Marino 2017, Pedrosa sendiri gagal mendulang torehan emas. Pembalap berjuluk The Little Spaniard itu hanya puas finis posisi 14, sementara kemenangan Marquez mengantarkan rider berjuluk The Baby Alien itu kembali ke puncak klasemen sementara.