Komentari sang Tandem di Ducati Corse, Dovizioso: Lorenzo Pribadi yang Dingin

BOLOGNA – Rider Ducati Corse, Andrea Dovizioso, buka-bukaan soal sosok tandemnya di pabrikan Italia tersebut, yakni Jorge Lorenzo. Penyataan Dovi ini dimuat Tuttomotoriweb.

"Lorenzo sangat pendiam, ia sosok yang dingin. Dia melakukan semuanya sendiri dan terlihat sama sekali tidak pernah memedulikan sorotan yang ditujukan kepadanya," ungkap Dovi.

"Well, wajar jika Ducati berharap banyak kepadanya. Namun, saya sama sekali tidak peduli, saya tidak ingin ikut campur dengan strategi Lorenzo," imbuh The Little Dragon -julukan Dovi.

Lorenzo direkrut Ducati di musim ini, setelah Por Fuera –julukan Lorenzo– membela panji Yamaha selama sembilan musim. Namun, musim pertama tiga kali juara dunia MotoGP itu bersama Ducati tak berjalan mulus.

Dari 13 seri yang telah dihelat di MotoGP 2017, Lorenzo belum pernah menang, serta baru sekali naik podium. Rider berusia 30 tahun itu pun masih tertahan di peringkat sembilan klasemen pembalap.

Jika Lorenzo melempem, Dovi sebaliknya tampil impresif sejauh ini di MotoGP 2017. Ia kini tengah memimpin klasemen rider, memiliki poin yang sama dengan Marc Marquez dari Repsol Honda, yakni 199 poin. Ya, rider Italia berusia 31 tahun itu nampaknya mulai memetik buah kesabarannya menjadi ujung tombak pengembangan motor Desmosedici kebanggaan Ducati dalam beberapa musim terakhir.