Tundukkan Runner-up Kejuaraan Dunia 2017 di Korea Open, Greysia/Apriani Akui Bermain Nothing to Lose

SEOUL – Pasangan ganda putri Indonesia, Greysia Polii/Apriani Rahayu, berhasil membuat kejutan dengan di babak kedua Korea Open Super Series 2017 yang berlangsung di SK Handball Stadium, Kamis 14 September 2017. Pasangan senior-junior itu mengalahkan runner-up Kejuaraan Dunia 2017 yakni Yuki Fukushima/Sayaka Hirota asal Jepang.

Melewati pertarungan selama 75 menit, Greysia/Apriani mampu memenangi laga tersebut dengan skor 14-21, 21-17 dan 21-13. Alhasil kemenangan tersebut berhasil membuat mereka tampil di perempatfinal dan akan menghadapi lawan berat lainnya di babak semifinal.

“Kuncinya kami main lebih tenang dan menjaga pikiran saya. Karena lawan runner up Kejuaraan Dunia, Apri sempat kepikiran. Tapi di lapangan pelatih dan kak Greys, mengingatkan Apri untuk enggak mikirin hal itu. Dengan kesiapan dan kemampuan kami, kami harus lebih yakin, akhirnya kami coba tampil lebih fokus dan nothing to lose,” ungkap Apriani, mengutip dari laman resmi PBSI, Jumat (15/9/2017).

Baca juga Tumbangkan Wakil Jepang, Greysia/Apriyani Melenggang ke Perempatfinal Korea Open Superseries 2017

“Game pertama kami belum dapat mainnya dan bingung di lapangan. Hawanya juga masih belum enak di lapangan. Akhirnya kak Greys juga mengajak Apri untuk bisa membawa hawa permainan biar lebih enak. Hampir nge-down juga gara-gara Apri mati sendiri terus,” tambahnya.

Pada babak perempatfinal, pasangan peringkat 66 dunia itu akan menantang lawan tangguh lagi yang merupakan unggulan satu asal Jepang, Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi. Menghadapi pasangan peraih emas Olimpiade 2016 itu, Greysia/Apriani mengaku memiliki keyakinan untuk bisa tampil baik.

“Hari ini harus lebih yakin lagi aja di lapangan dari pada hari ini. Dari hasil hari ini Alhamdulillah saya mendapat keyakinan lagi terhadap diri saya sendiri,” tutup pemain berusia 19 tahun itu.