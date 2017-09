ONE Championship Adakan Latihan Terbuka, Geje Eustaquio: Kami Akan Tunjukkan Kemampuan Terbaik

JAKARTA – Properti media olahraga terbesar dalam sejarah Asia, ONE Championship (ONE), menyelenggarakan latihan terbuka untuk para petarung yang akan berlaga di ONE: TOTAL VICTORY di gym Celebrity Fitness, FX Sudirman, Jakarta, Indonesia pada Kamis, 14 September 2017. Pada Latihan tersebut diikuti petarung asal FilipinaGeje “Gravity” Eustaquio, juga para atlet tuan rumah seperti “The Terminator” Sunoto, Stefer Rahardian dan Adrian Matheis yang memperlihatkan kemampuan bela diri mereka di hadapan penggemar dan media.

Geje Eustaquio, mengaku berterima kasih atas kesempatan yang diberikan padanya. Dirinya berjanji bakal menunjukkan kemampuan terbaiknya ketika berada di atas ring.

“Saya telah berlatih keras untuk kembali memburu gelar juara dunia, dan kini kesempatan itu tersedia. Ini benar-benar sebuah kehormatan dan keistimewaan. Terima kasih atas kepercayaan ONE Championship yang telah diberikan kepada saya, dan keyakinan atas kemampuan saya. Saya akan menunjukkan kemampuan terbaik saya di laga tersebut dan membawa kemenangan ke Filipina. Jakarta, bersiaplah. Saya akan menunjukkan aksi-aksi menarik kepada Anda,”ujar Geje lewat rilisnya kepada Okezone, Jumat (15/9/2017).

Penantang kelas terbang teratas dan mantan penantang gelar juara dunia Geje “Gravity” Eustaquio dari Baguio City, Filipina ini adalah salah satu ahli bela diri paling hebat di Asia, dan praktisi wushu ternama. Kemampuan serang dan gulatnya telah membawa kemenangan besar sepanjang enam tahun karier profesional bela dirinya.

Eustaquio siap untuk memuncaki laga ONE: TOTAL VICTORY yang jatuh pada hari Sabtu, 16 September 2017. Ia akan melawan mantan Juara Dunia Kelas Terbang ONE, Kairat Akhmetov. Laga tersebut juga akan disiarkan oleh INews tv pada pukul 22.00 WIB.

Atlet bela diri Indonesia “The Terminator” Sunoto adalah Juara Indonesia WKF dengan rekor profesional 6-3. Dengan kenggulan dalam bergulat, tiga dari enam kemenangan Sunoto hadir dengan menyerahnya sang lawan. Pria 32 tahun ini dikenal sebagai kompetitor yang agresif yang tak pernah mundur dari segala bentuk tantangan. Dalam pertarungan terakhirnya, ia mencetak kemenangan di ronde pertama melawan atlet Kamboja, Chan Heng. Sunoto berharap untuk meneruskan jalur kemenangannya saat bertarung melawan Thai Rithy.

Petarung masa depan Indonesia teratas Stefer Rahardian tampil impresif di debut ONE Championship dengan memenangkan laga Turnamen Kelas Terbang ONE: TITLES & TITANS di bulan Agustus 2016. Rahardian mengalahkan baik Yotha Hutagalung dan Hendrick Wijaya melalui serangan rear-naked choke di ronde pertama untuk menjadi juara di turnamen tersebut. Di pertarungan terakhirnya, Rahardian mengalahkan Eugene Toquero dan menang angka mutlak dalam tiga ronde. Saat ini tak terkalahkan dengan enam kemenangan, Rahardian berusaha mempertahankan rekor tersebut saat melawan Sim Bunsrun.

Sementara Adrian Matheis (24 tahun) dari Jakarta, Indonesia merupakan atlet bela diri bertalenta yang bertarung di divisi kelas strawweight ONE Championship. Dalam laga turnamen kelas strawweight ONE: TITLES & TITANS bulan August 2016, Matheis mengalahkan baik Rustam Hutajulu dan Roso Nugroho dengan knockout dan dianugarehi gelar juara turnamen. Dalam pertarungan selanjutnya, Matheis akan melawan debutan, Phat Soda.