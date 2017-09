Amankan Perempatfinal, Jordan/Debby Siap Hadapi Wakil Jepang di Korea Open 2017

SEOUL – Ganda campuran Indonesia, Praveen Jordan/Debby Susanto berhasil melaju ke perempatfinal Korea Open Super Series 2017. Mereka memastikan langkahnya usai mengalahkan wakil Thailand, Bodin Isara/Savitree Amitrapai dengan skor 21-16 dan 21-10.

Seperti diketahui, Duel Jordan/Debby dengan Isara/Amitrapai kali ini merupakan pertemuan yang kedua kalinya. Sebelumnya mereka bersua di Chinese Taipei Open 2015, Jordan/Debby juga menang dua game langsung dengan 21-16 dan 21-17.

Meski menang, Jordan/Debby tetap mewaspadai lawannya tersebut. Menurutnya, laga keduanya tidaklah mudah karena ada peningkatan dari pasangan Bodin/Savitree.

“Dibilang mudah ya enggak juga. Cuma bedanya, kemarin kami main di lapangan pojok dan anginnya cukup kerasa, jadi menempatkan bolanya juga susah. Kalau hari ini lapangannya lebih normal. Dan mengenai lawan hari ini, kami tidak menemui masalah,” ujar Jordan mengutip dari laman Badmintonindonesia, Jumat (14/9/2017).

“Kami mempelajari dari pertemuan sebelumnya. Mereka pasti kan ada peningkatan juga dibanding sebelumnya. Jadi kami lebih jaga fokus aja. Lebih siap di lapangan,” tambah Debby.

Atas kemenangan tersebut, Jordan/Debby bakal menghadapi wakil dari Jepang Takuro Hoki/Sayaka Hirota. Lawannya tersebut berhasil mengalahkan Wang Chi Lin/ Lee Chia Hsin dengan skor 21-15 18-21 19-21.

Terkait peluang, jawara All England itu tetap fokus. Mereka ingin tetap tampil tenang untuk bisa melaju ke babak berikutnya.

“Masalah peluang pasti tetap ada. Yang penting bagaimana besok kami harus tampil all out dan sesuai dengan apa yang ingin kami keluarkan. Targetnya bisa menang satu-satu dulu, step by step saja,” tutur Debby.