SPORT TWEETS: Raih Gelar AS Terbuka 2017, Ini Detik-Detik Kemenangan Rafael Nadal

RAFAEL Nadal menjuarai turnamen Grand Slam Amerika Serikat (AS) Terbuka 2017. Di partai final, ia mengalahkan petenis tunggal putra Afrika Selatan, Kevin Anderson dengan skor 6-3, 6-3, dan 6-4 di Arthur Ashe Stadium, Senin 11 September 2017 pagi WIB.

Hasil itu menjadi gelar ketiga Nadal di ajang AS Terbuka setelah terakhir kali juara pada 2013. Petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan Anderson dalam waktu 2 jam 27 menit.

Baca juga: Taklukkan Andreson di Final, Rafael Nadal Juara AS Terbuka 2017

Di tahun ini, Nadal telah menunjukkan penampilan impresifnya. Sebelum tampil di AS Terbuka, petenis asal Spanyol itu telah menjuarai tiga gelar bergengsi, yakni Barcelona Open, Madrid Open, dan France Open 2017.

Nadal pun mengungkapkan kegembiraannya di akun Twitter pribadinya usai menjuarai AS Terbuka 2017. Ia menyebut raihan gelar juara sebagai sesuatu perasaan yang spesial.

Dalam unggahan tersebut, Nadal menampilkan perjuangannya saat menyentuh match point. Ia pun akhirnya berhasil menyudahi perlawanan Anderson melalui straight set.

Menanggapi posting-an Nadal, sejumlah warganet ikut memberikan komentarnya. Sebagian memberikan dukungan dan rasa bangganya kepada petenis dengan julukan raja lapangan tanah liat itu.

“Sangat bangga pada Rafa. Anda adalah orang yang benar-benar hebat dan pemain tenis yang menakjubkan,” cuit @oliveracejovic.

“@RafaelNadal Ajaib, indah, kuat dan begitu khusus #VamosRafa,” tulis @AboNas67.

Match point. Always a special feeling and a tough one! #USOpen pic.twitter.com/UpGRCTf9hD— Rafa Nadal (@RafaelNadal) 9 September 2017