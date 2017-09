SPORT TWEETS: Dapatkan Penghargaan Tato dari Fans, Mayweather: Terima Kasih Penggemar

LOS ANGELES – Banyak cara dapat diluapkan para penggemar untuk menunjukkan kecintaannya kepada sang idola. Baru-baru ini, ada seorang penggemar berat Floyd Mayweather yang rela membubuhi gambar (tato) pada bagian tubuhnya berbentuk wajah sang legenda tinju berusia 40 tahun tersebut.

Seorang penggemar yang tidak disebutkan namanya tersebut menghabiskan waktunya untuk mentato betisnya dengan wajah Floyd Maywather. Hal tersebut ia lakukan, pasalnya sang idola baru saja membuktikan diri dengan mengalahkan bintang Ultimate Fighting Championship (UFC), Conor McGregor, dua pekan lalu.

Pada Minggu 27 Agustus 2017, McGregor melakukan Mega-Match melawan Mayweather di T-Mobile Arena, Las Vegas. Pertarungan sendiri berlangsung alot, namun The Notorious –julukan Conor McGregor- harus tunduk mengakui kehebatan sang legenda pada ronde ke-10.

Saat itu McGregor terlihat kekelahan dan sempoyongan usai diberondong pukulan keras ke arah kepalanya. Alhasil wasit langsung menghentikan pertandingan untuk menghindari hal buruk yang terjadi.

Kemenangan tersebut nyatanya menjadi nilai tersendiri bagi para penggemar berat Mayweather. Seorang penggemar bahkan rela membuat sebuah karya seni skeptis dengan menampilkan gambar wajah sang idola dengan bentuk 3D yang sangat hidup sambil dikelilingi uang. Tato tersebut dikerjakan seorang seniman berbakat asal Selandia Baru bernama Steve Butcher.

Melalui akun media sosial Twitter-nya, Mayweather mengungkapkan kekagumannya terhadap penggemar yang telah mengidolakannya. The Money Man –julukan Floyd Mayweather– pun tak lupa memberikan sebuah komentar bertulis “Saya sangat mencintai dan menghargai penggemar saya. Ini merupakan sebuah tato yang sangat luar biasa,”

I truly love & appreciate my fans. This tattoo artist is unbelievable pic.twitter.com/w1ltFwVg4u— Floyd Mayweather (@FloydMayweather) September 12, 2017