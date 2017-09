Kehabisan Bahan Bakar, Ini Aksi Pantang Menyerah Zarco di GP San Marino

MISANO – Aksi pantang menyerah diperlihatkan pembalap Yamaha Tech 3, Johann Zarco, di GP San Marino, Minggu 11 September 2017. Pria berpaspor Prancis itu terlihat mendorong kuda besinya hingga garis finis, karena motornya kehabisan bahan bakar.

Zarco sejatinya memulai balapan dari urutan keenam. Seperti biasa juara Moto2 tampil begitu mengesankan di lap-lap awal.

Posisi terbaik Zarco saat mengaspal adalah posisi ketujuh. Sayangnya, kehabisan bahan bakar membuatnya harus mendorong YZR-M1 miliknya dari jarak yang tak begitu jauh dari garis finis.

Pembalap lain yang berada di belakangnya memanfaatkan situasi tersebut. Beruntung, Zarco berhasil meraih satu poin dari aksi pantang menyerah rider berusia 27 tahun tersebut.

“Kehabisan bahan bakar di tikungan ke-11, sayang sekali tapi saya memastikan bahwa saya sampai pada garis finis karena ini adalah pemikiran seorang pembalap,” ujar Zarco mengutip dari Motofire, Rabu (13/9/2017).

Atas aksinya tersebut, Zarco saat ini berada di posisi keenam klasemen sementara MotoGP 2017. Ia mengoleksi 110 poin dari 13 race yang dilakoni.

Berikut Aksi pantang menyerah Johann Zarco di MotoGP San Marino 2017:

What a heroic effort from Zarco as he pushes his bike over the line!



He still finished in the points 👏 pic.twitter.com/05mFvPO0F6— MotoGP™🇸🇲🏁 (@MotoGP) September 10, 2017