Ternyata, Valentino Rossi Ikut Pantau MotoGP San Marino sambil Asyik Makan Tortellini Bersama Kucing Kesayangan

MISANO – Para penggemar balap MotoGP tentunya kehilangan sosok penting dalam gelaran Grand Prix (GP) ke-13 yang berlangsung di San Marino. Pasalnya, penampilan para pembalap andal di Sirkuit Misano, Minggu 10 September 2017 malam WIB itu minus satu rider gaek asak Italia.

Ya, Valentino Rossi, pembalap andalan Tim Movistar Yamaha, tidak terlihat dalam agenda balapan di sirkuit sepanjang 4,2 km itu.Tak hanya para penggemar sang rider, seluruh pencinta balap kuda besi kasta tertinggi itu kehilangan tontonan menarik dari absennya Rossi.

Pembalap berjuluk The Doctor itu sendiri mengalami insiden kala berlatih motocross di arena balap miliknya. Mengalami retak di kaki kanan, Rossi harus dioperasi dan terpaksa tidak bisa mengikuti balapan untuk fokus memulihkan kondisinya.

Tak pernah absen menyapa para penggemar setianya, kali ini Rossi pun muncul dalam video yang diunggah laman resmi MotoGP. Dalam video berdurasi 41 detik itu, sang rider tengah berbincang dengan timnya dan ikut memantau persiapan GP San Marino.

Terlihat santai, Rossi sendiri mengaku tengah menunggu makan siang dengan menu tortellini, sejenis pasta khas Italia.Tak lupa, kucing kesayangan bernama Rossano ikut mencuri perhatian para penggemar. Rossi pun terlihat ceria dan begitu bersemangat dalam video tersebut.

“Halo! Rossano ingin menyapa Anda. Kucing saya juga ikut menonton balapan. Tortellini sudah jadi, tapi saya akan tetap bersama Anda,” begitu kelakar Rossi, seperti dikutip Selasa (12/9/2017).

Anda penggemar The Doctor? Jangan khawatir. Pembalap berusia 38 tahun itu kini telah beraktivitas seperti biasanya dan mengaku akan berjuang keras untuk bisa kembali ke lintasan balap dalam kalender GP di Sirkuit Motegi, Jepang. Get well soon, Rossi!