Juara AS Terbuka 2017, Rafael Nadal Sanjung sang Paman dalam Victory Speech

NEW YORK – Turnamen Amerika Serikat (AS) Terbuka 2017 telah resmi menyambut juara baru di tunggal putra. Ya, Rafael Nadal berhasil merengkuh titel juara AS Terbuka 2017 usai menundukkan Kevin Anderson dengan skor 6-3, 6-3, 6-4, pada pertandingan Senin (11/9/2017).

Melakoni final di Arthur Ashe Stadium, Nadal menang straight-set dalam pertandingan berdurasi kurang lebih 2 jam 27 menit. Dengan kemenangan ini, petenis kebanggaan Spanyol itu pun berhasil meraih trofi AS Terbuka ke-3 dan titel Grand Slam ke-16.

Baca juga: Taklukkan Andreson di Final, Rafael Nadal Juara AS Terbuka 2017

Keluar sebagai juara, Nadal pun tentunya tak lupa memberikan pidato kemenangan lengkap dengan gemuruh para penggemarnya yang hadir. Toni Nadal, paman sekaligus pelatih sang petenis, menjadi orang pertama yang mendapat apresiasi.

“Ini tidak bisa dipercaya! Setelah beberapa tahun mengalami masalah, cedera, dan beberapa kali tampil buruk sejak awal musim, kemenangan ini begitu emosional,” seru Nadal, seperti dikutip dari BBC, Senin (11/9/2017).

“Saya juga tidak pernah bosan berterima kasih kepada Uncle Toni atas segala hal yang telah ia lakukan bagi saya. Tanpa Uncle Toni, saya tidak akan bermain tenis. Sangat beruntung memiliki sosok luar biasa sepertinya mendukung saya sepanjang waktu. For sure, ia adalah salah satu orang terpenting dalam hidup saya,” timpal Nadal memuji sang paman.

Perhelatan AS Terbuka 2017 sendiri sekaligus menjadi musim terakhir Rafael berjuang bersama sang paman. Menyambut musim 2018, Carlos Moya akan mengambil alih tampuk Toni dan menjadi pelatih petenis nomor satu dunia itu. Well, congrats Nadal!