Taklukkan Andreson di Final, Rafael Nadal Juara AS Terbuka 2017

NEW YORK – Petenis peringkat satu dunia, Rafael Nadal, berhasil keluar sebagai juara AS Terbuka 2017. Ia mengalahkan Kevin Anderson dengan skor 6-3, 6-3, 6-4 di Arthur Ashe Stadium, Senin (11/9/2017).

Ya, Nadal berhasil kembali keluar sebagai juara AS Terbuka setelah terakhir kali juara pada 2013. Pertadingannya dengan Anderson kali ini memakan waktu 2 jam 27 menit.

Saat set pertama, Nadal tampil begitu dominan dan percaya diri. Petenis kidal itu kerap melepaskan servis andalannya hingga tak mampu ditahan oleh Anderson yang merupakan petenis peringkat 28. Alhasil, Nadal menuntaskan set pertama dengan skor 6-3.

Usai turun minum, di set kedua, Nadal kembali mendominasi. Namun, petenis asal Afrika Selatan itu sempat menyamakan kedudukan 2-2, namun pria berpaspor Spanyol itu mampu menuntaskan set kedua dengan skor 6-3.

Di set penentuan, Anderson berupaya memperbaiki penampilannya. Ia hampir mengejar selisih poin dengan Nadal di gim ketujuh, saat itu skor 4-3. Namun berkat kegigihannya, Nadal mampu mengunci kemenangan lewat ace kerasnya yang mempengaruhi gerak Anderson.

Atas kemenangan ini, Nadal berhasil mengoleksi tiga gelar AS Terbuka. Itu ia dapatkan pada 2010, 2013 dan 2017.

6-3, 6-3, 6-4.@RafaelNadal defeats Kevin Anderson to win his 3rd #USOpen title and 16th career Grand Slam🏆! pic.twitter.com/rJANGdqcyV— US Open Tennis (@usopen) September 10, 2017