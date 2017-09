Asyik Pimpin Balapan di MotoGP San Marino 2017, Ini Video Detik-Detik Jorge Lorenzo Terpental dari Motor

MISANO – Gelaran MotoGP San Marino 2017 diisi dengan berbagai insiden yang dialami para pembalap andal. Memulai balapan dalam kondisi trek basah, race Minggu 10 September 2017 malam WIB itu berjalan sulit bagi sebagian rider.

Termasuk bagi Jorge Lorenzo, pembalap kawakan asal Tim Ducati Corse. Lorenzo sendiri sempat tampil impresif di awal-awal balapan dan sempat memimpin race bareng Desmosedici GP17 nomor 99 andalannya.

Namun, memasuki tikungan enam saat balapan berjalan enam lap, rider asal Spanyol itu terjatuh. Asyik pimpin balapan di urutan terdepan, harapan Lorenzo untuk mencuri poin tertinggi pun melayang.

Melihat insiden itu, para penggemar sendiri dibuat ngeri. Pasalnya, X-Fuera –begitu Lorenzo disebut– secara mendadak terpental ketika membelokkan motornya dari arah kiri ke kanan. Lorenzo pun mencium aspal dengan punggungnya.

Terlempar dari motor hingga terseret jauh ke arah arena berpasir di pinggir lintasan, juara MotoGP 2010, 2012, dan 2015 itu pun harus rela melepas kesempatan hebat untuk membuktikan taringnya kembali. Lorenzo pun kini hanya puas mengoleksi 90 poin di urutan sembilan klasemen sementara.

“Semua berubah di barisan depan! Jorge Lorenzo terlempar dari motor Ducati miliknya dan tidak bertahan memimpin balapan,” begitu kicauan Twitter resmi @MotoGP, dikutip Senin (11/9/2017).

All change at the front! #JL99 is launched from his Ducati and out of the lead! 😧#SanMarinoGP pic.twitter.com/IblbDZWwcU— MotoGP™🇸🇲🏁 (@MotoGP) September 10, 2017