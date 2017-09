Duh! Berstatus Wet Race, 22 Rider Moto2 Jatuh di Misano

MISANO – Tak hanya gelaran MotoGP, namun balapan Moto2 seri San Marino kemarin petang WIB juga mencuri perhatian. Berstatus wet race, tercatat 22 rider crash di Sirkuit Misano di mana 15 diantaranya gagal finis!

Salah satu rider yang bernasib sial terjatuh dan gagal finis adalah pemimpin klasemen sementara Moto2 2017, Franco Morbidelli. Meski demikian, rider Italia yang musim depan akan tampil di MotoGP bersama Marc VDS Honda itu masih aman di puncak klasemen.

Sementara itu, Thomas Luthi finis sebagai runner-up di balapan yang chaos ini, yang membuat rider Swiss itu kini hanya terpaut sembilan poin di klasemen rider, dengan lima seri tersisa.

Sementara itu, pemenang Moto2 San Marino sendiri adalah Dominique Aegerter. Namun, kompatriot Luthi itu masih tertahan di peringkat delapan papan klasemen.

Hasil Moto2 San Marino:

1. Dominique Aegerter, Kiefer Racing 51m 39.709s

2. Thomas Luthi, CarXpert Interwetten

3. Hafizh Syahrin, Petronas Raceline Malaysia

4. Francesco Bagnaia, SKY Racing Team VR46

5. Brad Binder, Red Bull KTM Ajo

6. Sandro Cortese, Dynavolt Intact GP

7. Fabio Quartararo, Pons HP40

8. Simone Corsi, Speed Up Racing

9. Khairul Idham Pawi, IDEMITSU Honda Team Asia

10. Jesko Raffin, Garage Plus Interwetten

11. Takaaki Nakagami, IDEMITSU Honda Team Asia

12. Alex De Angelis, Dynavolt Intact GP

13. Remy Gardner, Tech 3 Racing

14. Tetsuta Nagashima, Teluru SAG Team

15. Xavi Vierge, Tech 3 Racing

16. Federico Fuligni, Forward Junior Team

Stefano Manzi ITA, Racing Team VR46

Joe Roberts, AGR Team DNF

Andrea Locatelli, Italtrans Racing Team DNF

Iker Lecuona, Garage Plus Interwetten DNF

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Ajo DNF

Xavier Simeon, Tasca Racing Scuderia Moto2 DNF

Augusto Fernandez, Speed Up Racing Up) DNF

Isaac Vinales, BE-A-VIP SAG Team DNF

Jorge Navarro, Federal Oil Gresini Moto2 DNF

Edgar Pons, Pons HP40 DNF

Franco Morbidelli, EG 0,0 Marc VDS DNF

Mattia Pasini, Italtrans Racing Team DNF

Lorenzo Baldassarri, Forward Racing Team DNF

Tarran Mackenzie, Kiefer Racing DNF

Luca Marini, Forward Racing Team DNF

Klasemen sementara Moto2 2017 usai Seri San Marino:

1. Franco MORBIDELLI - Kalex - 223

2. Thomas LUTHI - Kalex - 214

3. Alex MARQUEZ - Kalex - 155

4. Miguel OLIVEIRA - KTM - 141

5. Francesco BAGNAIA - Kalex - 124

6. Takaaki NAKAGAMI - Kalex - 109

7. Mattia PASINI - Kalex - 104

8. Dominique AEGERTER - Suter - 88

9. Simone CORSI - Speed Up - 86

10. Hafizh SYAHRIN - Kalex - 66

11. Luca MARINI - Kalex - 59

12. Xavi VIERGE - Tech 3 - 56

13. Brad BINDER - KTM - 56

14. Jorge NAVARRO - Kalex - 50

15. Marcel SCHROTTER - Suter - 44

16. Fabio QUARTARARO - Kalex - 41

17. Lorenzo BALDASSARRI - Kalex - 39

18. Sandro CORTESE - Suter - 28

19. Remy GARDNER - Tech 3 - 17

20. Axel PONS - Kalex - 17

21. Xavier SIMEON - Kalex - 16

22. Yonny HERNANDEZ - Kalex - 16

23. Jesko RAFFIN - Kalex - 11

24. Stefano MANZI - Kalex - 10

25. Khairul Idham PAWI - Kalex - 9

26. Isaac VIÑALES - Kalex - 7

27. Tetsuta NAGASHIMA - Kalex - 7

28. Ricard CARDUS - KTM - 7

29. Joe ROBERTS - Kalex - 6

30. Andrea LOCATELLI - Kalex - 5

31. Alex DE ANGELIS - Suter - 4

32. Danny KENT - Suter - 3

33. Edgar PONS - Kalex - 2