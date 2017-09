Dorong Motor hingga Garis Finis, Para Penggemar Sebut Johann Zarco Juara Sesungguhnya!

MISANO – Ada yang unik sekaligus membuat haru dalam perhelatan Grand Prix (GP) San Marino 2017 yang digelar Minggu 10 September 2017 malam WIB. Menjajal aspal Sirkuit Misano, Johann Zarco mendapat poin dari perjuangannya membawa motor ke garis finis.

Tak melaju kencang dengan kuda bersi nomor 5 andalannya, Zarco justru mendorong motornya. Ya, motor rider andalan Tim Yamaha Tech 3 itu kehabisan bensin sehingga mogok di akhir balapan. Tak ingin perjuangannya terbuang sia-sia, Zarco pun terus mendorong motornya hingga menyentuh garis finis.

Baca juga: Hasil Race MotoGP San Marino 2017: Marquez Tampil Tercepat, Lorenzo Gagal Finis

Melihat momen tersebut, para penggemar balap kelas premier itu berbondong-bondong memuji Zarco. Folger. Rookie asal Prancis itu disebut sebagai rider sejati, dengan aksinya mendorong motor dan tetap mengoleksi tujuh poin.

Sementara beberapa netizen lain menyebut Zarco sebagai juara GP San Marino sesungguhnya. Dari hasil tersebut, rider berusia 27 tahun itu kini bertengger di posisi enam klasemen sementara GP 2017 dengan torehan 110 poin.

“Seorang atlet sejati terus mendorong motornya hingga menyentuh garis finis dan mendapat poin,” tulis @nigeltyler3.

“Seperti pahlawan! Saya dibuat terharu melihatnya #respect #SanMarinoGP,” kicau @MimosaLakaoni.

“Anda harus menghormati Zarco, meskipun ia harus mendorong motornya untuk selesaikan balapan, ia tidak pernah menyerah!” puji @GrahamCiborski.

Akun Twitter resmi MotoGP pun tak lupa mengunggah video detik-detik emosional Zarco menyentuh finish line sambil mendorong motornya.

“Sebuah perjuangan heroic dari Zarco ketika ia mendorong motor menyentuh garis finis. Zarco berhasil selesaikan balapan dan mendapat poin,” tulis akun @MotoGP, dikutip Senin (11/9/2017).

What a heroic effort from Zarco as he pushes his bike over the line!💪



He still finished in the points 👏 pic.twitter.com/05mFvPO0F6— MotoGP™🇸🇲🏁 (@MotoGP) September 10, 2017