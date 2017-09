Jejakkan Kaki di Final AS Terbuka 2017, Rafael Nadal: Saya Hanya Berikan yang Terbaik!

NEW YORK – Partai final tunggal putra AS Terbuka 2017 akan mempertemukan antara petenis Spanyol, Rafael Nadal, kontra petenis Afrika Selatan, Kevin Anderson. Nadal yang saat ini menduduki peringkat satu petenis dunia, memasang target memenangkan AS Terbuka untuk yang ketiga kalinya.

Untuk bisa sampai ke partai puncak, Nadal mengaku dirinya telah mengalami banyak cobaan, utamanya pada pertandingan-pertandingan awal. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, petenis 31 tahun itu mulai menemukan iramanya dan bermain dengan lebih lepas.

Nadal mengungkapkan bahwa di setiap pertandingan, ia hanya mencoba untuk memberikan yang terbaik yang ia bisa. Hasilnya pun tak percuma, di semifinal, kala dirinya berjumpa dengan Juan Martin Del Potro, Nadal sempat kalah di game pertama dengan skor 4-6. Namun, pada tiga game berikutnya, Nadal berhasil bangkit dan membalikkan keadaan dengan skor 6-0, 6-3, dan 6-2.

“Saya hanya mencoba memberikan yang terbaik setiap hari. Setiap kemenangan memberikan Anda kepercayaan diri dan ketika Anda berada di semifinal, itu karena Anda bermain dengan baik,” ujar Nadal, mengutip dari Independent, Minggu (10/9/2017).

“Saya pikir saya memulai kejuaraan dengan permainan yang biasa-biasa saja di beberapa babak awal, tapi setelah babak ketiga melawan Leonardo Mayer, saya mengatakan bahwa tiga game terakhir pad apertandingan itu merupakan titik balik. Tiga pertandingan terakhir sangat positif,” lanjut Nadal.

Ketimbang Andreson, Nadal merupakan petenis yang lebih diunggulkan untuk memenangkan laga final. Pasalnya, Anderson hanya menempati peringkat ke-32 dunia, sedangkan Nadal di posisi pertama. Namun begitu, Nadal mengaku bahwa ia tak akan meremehkan lawannya tersebut.