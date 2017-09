Taklukkan Coco Vandeweghe, Madison Keys Melaju ke Final AS Terbuka 2017

NEW YORK – Duel dua petenis tunggal putri Amerika Serikat, Madison Keys melawan Coco Vandeweghe tersaji di semifinal AS Terbuka 2017. Pada pertandingan tersebut Keys sukses melangkahkan kakinya ke final usai menang dengan skor 6-1, 6-2.

Keys tampil perlawanan berarti darui Coco di pertandingan yang berlangsung di Arthur Ashe Stadium, Jumat (8/9/2017). Petenis berusia 22 tahun itu menuntaskan permainannya selama 1 jam 6 menit.

Pada set pertama, Keys tampil tanpa tekanan dengan melepaskan servis mematikannya. Alhasil, dirinya menang 6-1 dalam waktu 23 menit.

Pada set kedua, Coco yang mengalahkan petenis unggulan, Karolina Pliskova itu berupaya memberikan perlawanan. Ya pada gim ketujuh, ia berusaha mengejar poin saat kedudukan 2-5. Namun, Keys mampu menutup kemenangan lewat ace kerasnya.

Ini menjadi kekalahan ketiga Coco dari Keys selama berjumpa. Sebelumnya ia kalah saat tampil di Western & Southern Open dan Bank of the West Classic.

Kemenangan ini mengantarkan Keys melaju ke final AS Terbuka untuk pertama kalinya. Ia akan ditantang Sloane Stephens yang sebelumnya berhasil mengalahkan Venus Williams dengan skor 6-1, 0-6, 7-5.

Match Point:



The moment @Madison_Keys booked her ticket to the #USOpen final with an ace up the tee... pic.twitter.com/26pvISNeok— US Open Tennis (@usopen) September 8, 2017