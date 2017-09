Dikalahkan Sloane Stephens, Venus Williams Gagal Melaju ke Final AS Terbuka 2017

NEW YORK – Petenis muda Amerika Serikat, Sloane Stephens, berhasil melangkahkan kakinya di final AS Terbuka 2017. Ia mengalahkan Venus Williams di semifinal dengan skor 6-1, 0-6, 7-5 di Arthur Ashe Stadium, Jumat (8/9/2017).

Kedua petenis putri asal Amerika Serikat tersebut memperlihatkan kemampuan terbaiknya. Pertarungan Venus dengan Stephens pun menghabiskan durasi waktu 2 jam 7 menit.

Pada set pertama, petenis berusia 24 tahun itu mampu memperdaya Venus lewat pukulan kerasnya. Saudara dari Serena Wiliiams itu kerap melakukan kesalahan terlebih saat forehand. Set pertama ini menjadi miliki Stephens dengan skor 6-1.

Tertinggal pada set pertama membuat Venus menggencarkan serangan. Kali ini petenis berusia 37 tahun itu mulai menekan lawannya, Venus pun menang dengan skor 6-0.

Pertarungan seru terjadi di set ketiga, Stephens berupaya terus tampil menyerang dengan mengandalkan servis dan forehand. Pada gim kesembilan, petenis yang baru saja tampil pertama kali di semifinal ini begitu percaya diri.n Ia pun berhasil mengunci kemenangan lewat skor 5-7 dengan melakukan servis keras.

Atas kemenangan ini, Stephens untuk pertama kalinya melangkahkan kaki ke final AS Terbuka. Ia menunggu hasil dari pertarungan petenis asal Amerika Serikat lainnya yaitu Madison Keys melawan Coco Vandeweghe.

.@SloaneStephens stuns Venus, 6-1, 0-6, 7-5 to reach her first Grand Slam final!



She'll await the winner of Keys/Vandeweghe!#USOpen pic.twitter.com/Tb0mVYpXUe— US Open Tennis (@usopen) September 8, 2017