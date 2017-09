Terpental dari Motornya, Alex Marquez Tetap Kuasai FP1 Moto2 di Misano

MISANO – Pembalap Moto2 yang bernaung di Tim Kalex, Alex Marquez, berhasil menguasai sesi latihan bebas pertama di Sirkuit Misano, San Marino. Namun di tikungan kedelapan, Marquez harus terpelanting dari motornya.

Setelah kejadian itu, adik kandung dari pembalap MotoGP, Marc Marquez, harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Beruntung status pembalap tercepat berhasil disandang pembalap asal Spanyol itu.

Namun akibat kejadian itu, Marquez harus absen pada sesi latihan bebas kedua. Tentu Marquez kehilangan kesempatan untuk bisa kembali menjajal sirkuit dengan panjang 4,2 km itu.

They don't come much bigger than this! 😱@alexmarquez73 is on his way to the medical centre following this huge highside at turn 8! pic.twitter.com/3DKNmBBD7T— MotoGP™🇸🇲🏁 (@MotoGP) September 8, 2017