Didaulat Petenis Ranking 1 Dunia, Ini Ungkapan Muguruza

NEW YORK – Petenis putri asal Spanyol, Garbine Muguruza, berhasil berada di posisi ranking pertama dunia. Ia menggusur posisi Karolina Pliskova yang kalah dari Coco Vandeweghe di perempatfinal AS Terbuka 2017.

Ya, ranking tenis WTA dikeluarkan pada Senin 4 September 2017, Muguruza menjadi petenis nomor satu dunia WTA untuk pertama kali. Bahkan dirinya menjadi pemain kedua Spanyol yang berhasil sejak peringkat komputer diperkenalkan pada tahun 1975.

Baca Juga: Juarai Wimbledon 2017, Ranking Muguruza Naik 10 Peringkat





Atas raihan tersebut Muguruza menjadi petenis wanita ke-24 secara keseluruhan yang memegang peringkat pertama dunia. Ia mengikuti jejak rekan senegaranya Arantxa Sánchez-Vicario, yang menempati posisi teratas selama 12 minggu di tiga kesempatan terpisah yang terjadi pada 1995.

Petenis berusia 23 tahun itu mengucapkan rasa terima kasihnya atas prestasi yang diraih. Ia mengaku mimpinya terwujud, dan ia juga berterima kasih atas dorongan dari keluarga, tim dan pendukungannya selama ini.

“Saya rasa ini seperti mimpi, dan saya berterima kasih kepada keluarga, rekan tim yang membantu serta buat para pendukung. Saya harap raihan ini bisa meningkatkan kemampuan saya untuk lebih baik lagi,” ujar Muguruza di laman resmi WTA, Kamis (7/9/2017).

.@GarbiMuguruza with a thank you message after being confirmed as the next @WTA world number one! Congrats! 👑 pic.twitter.com/tjd6S1Qpvy— WTA (@WTA) September 6, 2017