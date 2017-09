Hadapi Federer di Perempatfinal AS Terbuka 2017, Del Potro: Saya Akan Berusaha Tampil Maksimal

NEW YORK – Petenis tunggal putra asal Argentina, Juan Martin del Potro, akan menghadapi petenis Swiss, Roger Federer di perempatfinal Amerika Serikat (AS) Terbuka 2017. Pertandingan itu menjadi final ulangan AS Terbuka 2009.

Saat itu, Del Potro mengatasi Federer dengan skor 3-6, 7-6, 4-6, 7-6 dan 6-2. Kemenangan tersebut mematahkan rekor Federer yang berhasil meraih gelar juara AS Terbuka lima kali berturut-turut.

Baca juga: Ulangan Final AS Terbuka 2009, Roger Federer vs Martin Del Potro Terjadi di Perempatfinal Ajang yang Sama

Di babak 16 besar AS Terbuka tahun ini, Del Potro mengalahkan petenis Austria, Dominic Thiem, melalui pertarungan lima set. Petenis berkebangsaan Argentina itu menang dengan skor 1-6, 2-6, 6-1, 7-6 (7-1), dan 6-4 atas Thiem.

Sementara itu, Federer melaju ke perempatfinal usai menumbangkan petenis Jerman, Philipp Kohlschreiber. Federer menang straight set dengan skor 6-4, 6-2, dan 7-5.

Baca juga: Kalahkan Kohlschreiber, Roger Federer Tantang Del Potro di Perempatfinal AS Terbuka 2017

Del Potro mengatakan, dirinya akan berusaha tampil maksimal di pertandingan melawan Federer. Ia pun terpacu untuk bermain lebih baik lantaran mendapat dukungan langsung dari para suporternya.

“Saya sakit pada dua hari terakhir. Saya datang ke sini berusaha memainkan yang terbaik yang saya bisa dan ketika saya melihat penonton mendukung saya. Dengan begitu, saya berusaha untuk bermain lebih baik setiap pertandingan. Saya akan selalu mengingat ini,” ujar Del Potro, mengutip dari laman resmi AFP, Rabu (6/9/2017).