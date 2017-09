Selain Roger Federer vs Del Potro, Ini 3 Laga Lain di Perempatfinal AS Terbuka 2017

KEMENANGAN Roger Federer atas Philipp Kohlschreiber di 16 besar Amerika Serikat (AS) Terbuka 2017, melengkapi daftar peserta perempatfinal kompetisi itu di nomor tunggal putra. Di babak delapan besar, Swiss Express –julukan Federer– akan ditantang jagoan tenis Argentina, Juan Martin del Potro.

Pertemuan ini merupakan ulangan final AS Terbuka 2009. Setelah bertanding dalam lima set, del Potro yang saat itu tidak diunggulkan mengalahkan Federer yang mengincar gelar AS Terbuka keenam beruntun.

BACA JUGA: Ulangan Final AS Terbuka 2009, Roger Federer vs Martin Del Potro Terjadi di Perempatfinal Ajang yang Sama

Selain Federer vs Del Potro, AS Terbuka 2017 menggelar tiga pertandingan lain di perempatfinal nomor tunggal putra. Rafael Nadal bersua wakil Rusia Andrey Rublev. Nadal mengincar gelar grand slam keduanya tahun ini, sekaligus yang ketiga di AS Terbuka.

Sementara dua perempatfinal lain mempertemukan pemain-pemain non-unggulan. Sam Querrey yang ditempatkan di posisi 17 akan bersua wakil Afrika Selatan, Kevin Anderson (28). Satu laga lain mempertandingkan Pablo Carrena Busta (12) kontra Diego Schwartzman (29).

BACA JUGA: Kalahkan Kohlschreiber, Roger Federer Tantang Del Potro di Perempatfinal AS Terbuka 2017

Meski begitu, keberhasilan melaju ke perempatfinal telah menunjukkan kualitas mereka. Dengan begitu, pemain-pemain non-unggulan di atas tak bisa dipandang sebelah mata oleh Federer dan Nadal yang berpotensi bertemu di semifinal.

Pertandingan perempatfinal akan mulai berlangsung malam ini pada pukul 23.00 WIB. Laga pertama mempertemukan Pablo Carrena vs Schwartzman.