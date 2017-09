Gagal Pertahankan Gelar AS Terbuka, Cilic Kecewa Berat

NEW YORK – Marin Cilic harus mengubur impiannya dalam-dalam untuk bisa mempertahankan titel Amerika Serikat (AS) Terbuka pada edisi 2017. Pasalnya petualangan Cilic di AS Terbuka 2017 hanya bertahan sampai babak ketiga saja.

Hasil minor tersebut didapatnya setelah secara mengejutkan takluk dari petenis asal Argentina, yakni Diego Schwartzman. Pada pertandingan yang berlangsung di Billie Jean King National Tennis Center tersebut, Milic takluk dalam pertarungan empat set.

(Baca juga: Sempat Jadi Jawara AS Terbuka, Marin Cilic Tersingkir di Putaran Ketiga Setelah Kalah dari Schwartzman)

Milic sendiri sebenarnya memulai pertandingan ini dengan cukup baik. Ia mampu menang atas Schwartzman pada set pertama dengan skor 6-4. Akan tetapi Milic gagal tampil konsisten di tiga set selanjutnya, hingga akhirnya menyerah dengan skor akhir 5-7, 5-7, dan 4-6 atas Schwartzman.

Mengetahui kondisi tersebut lantas mendapatkan komentar langsung dari Milic sendiri seusai pertandingan. Petenis berkebangsaan Kroasia tersebut mengaku sangat kecewa gagal melangkah jauh di AS Terbuka 2017.

(Baca juga: Lolos ke Babak 3, Federer Pede Jadi Juara AS Terbuka 2017)

“Sungguh saya benar-benar merasa kecewa dengan penampilan saya di pertandingan tadi (melawan Schwartzman). Padahal, saya memiliki kepercayaan diri yang cukup baik sebelum memulai pertandingan ini,” ucap Cilic, seperti disadur dari Independent, Sabtu (2/9/2017).

“Akan tetapi, harus diakui bahwa ia (Schwartzman) memang bermain lebih baik dari saya. Ia memiliki pukulan yang sangat baik, dan semoga Schwartzman mampu melangkah jauh di turnamen ini,” tandas petenis berusia 28 tahun tersebut.