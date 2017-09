Kecelakaan di Rimini, Tim Repsol Honda Adakan Charity untuk Hayden di MotoGP San Marino

AALST – MotoGP 2017 memasuki seri ke-13 yang akan digelar di Sirkuit Misano, San Marino, pada Minggu 10 September 2017 malam WIB. Namun masih satu minggu dari waktu balapan, Tim Repsol Honda, telah membuat acara tersendiri.

Untuk mengenang kepergian rider yang tutup usia pada 35 tahun itu, tim yang bermarkas di Belgia itu mengadakan acara amal dengan melakukan Meet and Greet dengan kedua pembalap utamanya, Marc Marquez dan Dani Pedrosa.

Maklum saja, Sirkuit Misano sendiri terletak di Rimini, Italia, di mana daerah itu menjadi tempat kecelakaan legenda MotoGP, Nicky Hayden. Bahkan setelah kecelakaan tersebut, nyawa Hayden tak bisa terselamatkan lagi usai dirawat hampir satu minggu di Cesena, Italia.

Dana yang terkumpul akan diberikan untuk membantu anak-anak yang membutuhkan di daerah Rimini. Hal tersebut dilakukan karena nilai sosial yang dimiliki oleh Hayden kepada anak-anak sangatlah tinggi.

Only 1 week left to bid and be at #MisanoGP w/ us & support the #NickyHayden Memorial Fund! #MeetMarcAndDani Check 👉https://t.co/356ckuDQvV pic.twitter.com/yBd8CQmzeY— Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) August 29, 2017