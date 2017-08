SPORTPEDIA: 18 Fakta Menarik Amerika Terbuka

AMERIKA Terbuka memasuki edisi 137 pada 2017. Turnamen ini masuk dalam kalender grand slam yang merupakan pertandingan akbar yaitu Australia Terbuka, Wimbledon, Prancis Terbuka dan Amerika Terbuka.

Awalnya, AS Terbuka berawal dari dua turnamen terpisah yaitu putra dan putri. Pada tahun 1881, event yang berlangsung Stadion Arthur Ashe ini bernama U.S. National Singles Championship dan hanya mempertandingkan nomor tunggal putra.

Sementara turnamen putri dimulai enam tahun kemudian. Pada tahun 1968, ketika era terbuka dimulai, lima event yang terpisah (tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran) dijadikan satu dan diberi nama "AS Terbuka".

Nah, Okezone mencoba merangkum 16 fakta menarik Amerika Terbuka yang disitat dari CNN, Kamis (31/8/2017):



1. AS Terbuka merupakan salah satu dari empat turnamen Grand Slam, bersama dengan Australia Terbuka, Wimbledon, dan Prancis Terbuka. Pertandingan tersebut mempermainkan lima kategori yaitu single putra dan ganda, single putri dan ganda, dan ganda campuran.

2. Sejak 1978, pertandingan telah dimainkan di permukaan lapangan keras yang ditutupi rumput buatan "DecoTurf".

3. Adapun total hadiah Amerika Terbuka adalah 46,3 juta USD sekira Rp 618 miliar pada tahun 2016, itu merupakan yang terbesar dalam sejarah. Sebuah rekor juga didapatkan juara tunggal putra dan putri yaitu 3,5 juta USD (Rp 46 miliar).

4. Final single Terbanyak tanpa kalah

- Richard Sears (Pria) - 7 - (1881-87)

- Alice Marmer (Wanita) - 4 - (1936, 1938-40)

5. Final single terbanyak (menang atau kalah):

- Bill Tilden (laki-laki) - 10 - (1918-25, 1927, 1929)

- Molla B. Mallory (Wanita) - 10 - (1915-18, 1920-24, 1926)

6. Pemain yang Paling Banyak Berpartisipasi:

- Vic Seixas (pria) - 28 - (1940-42, 1944, 1946-69)

- Martina Navratilova (wanita) - 21 - (1973-93)

7. Pemenang Tunggal Pria Terbaik:

- Pra-1968 - Richard Sears, William Tilden, Bill Larned (diikat dengan 7)

- Pasca 1968 - Jimmy Connors, Pete Sampras, Roger Federer (diikat dengan 5)

8. Pemenang Tunggal Wanita Paling Banyak:

- Pra-1968 - Molla B. Mallory (8)

- Pasca 1968 - Chris Evert, Serena Williams (diikat dengan 6)

9. Pemenang Pria Berurutan Paling Banyak:

- Pra-1968 - Richard Sears (7)

- Pasca 1968 - Roger Federer (5)

10. Pemenang Wanita Berturut-turut:

- Pra-1968 - Molla B. Mallory, Helen Jacobs (4)

- 1968 - Chris Evert (4).



11. Pada 1881 - Dimulai sebagai turnamen pria terbuka hanya untuk anggota Asosiasi Tenis Lawn Nasional AS. Kompetisi ini diadakan di Newport Casino di Rhode Island. Richard Sears keluar sebagai juara pertama.



12. Pada 1887 - Ellen Hansel merupakan pemenang tunggal wanita pertama.



13. Pada 1968 - Era Terbuka dimulai, karena para profesional diizinkan untuk bersaing dengan amatir. Nama kompetisi berubah dari Kejuaraan AS menjadi AS Terbuka. Juara tunggal AS Terbuka pertama adalah Arthur Ashe dan Virginia Wade.



14. Pada 1973 - AS Terbuka menjadi turnamen Grand Slam pertama yang menawarkan hadiah uang yang sama untuk para pemenang pria dan wanita.



15. Pada 1978 - Pusat Tenis Nasional di Flushing Meadows Corona Park menjadi lokasi AS Terbuka.

16. Pada 1997 - Stadion yang digunakan untuk turnamen AS Terbuka adalah Stadion Arthur Ashe yang menampung 23.000 ribu pasang mata.



17. Pada 2006 - Fasilitas Pusat Tenis Nasional ASTA, yang merupakan tempat tinggal AS Terbuka, diubah namanya menjadi USTA Billie Jean King National Tennis Center.



18. Pada 2016 - Atap stadion Stadion Arthur Ashe dan tribun baru dibangun di Pusat Tenis USTA untuk turnamen 2016. Penambahan tersebut merupakan bagian dari renovasi yang sedang berlangsung yang diumumkan pada 2013.