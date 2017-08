Rebut Podium Utama di MotoGP Inggris 2017, Carlo Pernat: Dovizioso Pembalap Bertangan Dingin

SILVERSTONE – Pembalap Tim Ducati Corse, Andrea Dovizioso, merebut podium utama di seri ke-12 MotoGP 2017 yang berlangsung di Sirkuit Silverstone, Inggris, Minggu 27 Agustus 2017. Ia menyalip pembalap Tim Movistar Yamaha, Valentino Rossi saat memasuki lap ke-18.

The Little Dragon -julukan Dovi- mempertahankan posisi terdepannya hingga menyentuh garis finis. Sementara Rossi justru menyelesaikan balapan di urutan tiga setelah dilewati rekan setimnya, Maverick Vinales di posisi dua.

Dovi pun meraih podium utama untuk keempat kalinya di Grand Prix (GP) Inggris. Sebelumnya, pembalap berkebangsaan Italia itu telah menjuarai GP Italia, Catalunya, dan Austria.

Pengamat MotoGP, Carlo Pernat, mengatakan faktor ketenangan menjadi salah satu kunci keberhasilan Dovi tampil gemilang di Silverstone. Ia menilai pembalap berusia 31 tahun itu sebagai pembalap bertangan dingin.

“Dalam situasi ini, faktor ketenangan seorang pembalap menjadi penting. Dovi merupakan pembalap bertangan dingin,” ujar Pernat, mengutip dari GPOne, Kamis (31/8/2017).

Saat ini Dovi menggeser posisi Marc Marquez dari puncak klasemen sementara MotoGP 2017. The Little Dragon mengoleksi 183 poin. Sedangkan, The Baby Alien -julukan Marquez- yang gagal finis di GP Inggris turun ke posisi kedua dengan raihan 174 poin.