ONE Championship Kembali Hadir, Jakarta Jadi Tuan Rumah Laga Blockbuster Seni Bela Diri Campuran

JAKARTA – ONE Championship kembali hadir ke Ibukota Indonesia yang selalu sibuk. Para penggemar tengah menantikan gelaran seni bela diri spektakuler yang telah sering diadakan sejak pertama kali dilakukan di Jakarta pada tahun 2011 lalu.

Pertarungan bertitel ONE: TOTAL VICTORY akan diadakan di Jakarta pada 16 September 2017. Adapun lokasi yang telah disiapkan adalah Jakarta Convention Center, yang telah menjadi lokasi gelaran ONE Championship selama dua tahun terakhir.

Baca Juga: Laga Pembuka MMA One Championship Sajikan Duel Seru Asal Indonesia





Jakarta Convention Center memiliki fasilitas yang hebat, mampu diubah menjadi arena yang menjadikan pertunjukkan langsung begitu meriah dengan berbagai cara. Beberapa momen paling ikonik di sejarah ONE Championship telah terjadi di arena ini, dan para penggemar tak dapat dipungkiri akan mendapatkan hal yang serupa.

“Setiap saat ONE Championship diadakan di Indonesian, bisnis yang besar akan segera mengikutinya. Pertunjukkan langsung, terutama saat minggu pertarungan, memberikan banyak keuntungan dan pendapatan bagi banyak bisnis kecil dan menengah di kota metropolitan ini,” ujar Chatri Sityodtong, Chairman and CEO of ONE Championship lewat rilisnya kepada Okezone, Rabu (30/8/2017).

“Akan hadir banyak penggemar dari negara tetangga di Asia, juga media dan para profesional dari berbagai industri yang datang ke kota dimana gelaran ini diadakan. Tak heran jika pertunjukkan olahraga langsung seperti ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap ekonomi lokal,” tambahnya.

Baca Juga: Mantan Juara Kelas Terbang ONE, Siap Berhadapan Melawan Petarung Filipina di Jakarta





Di awal tahun ini, ONE menyelenggarakan ONE: QUEST FOR POWER di lokasi yang sama, dan ini menjadi salah satu laga olahraga yang paling banyak dibicarakan. ONE: TOTAL VICTORY merupakan gelaran ketiga dari penyelenggara yang akan diadakan di Jakarta Convention Center.

Laga utama dari gelaran ini akan menampilkan Juara Dunia Kelas Terbang ONE Kairat Akhmetov melawan anggota Team Lakay Geje “Gravity” Eustaquio. Pertarungan tambahan belum diumumkan, namun seperti biasanya, ONE Championship tak pernah gagal untuk mempersembahkan berbagai keseruan dari para atlet bela diri berbakat lokal maupun internasional.