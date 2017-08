Berstatus Unggulan Pertama, Karolina Pliskova Tanpa Kesulitan Maju ke Babak Kedua AS Terbuka 2017

NEW YORK – Petenis asal Republik Ceko, Karolina Pliskova, berhasil melewati ujian perdananya di babak pertama AS Terbuka 2017 yang berlangsung di Stadion Arthut A She, Amerika Serikat, Selasa 29 Agustus 2017 malam WIB. Petenis unggulan pertama itu mengandaskan petenis asal Polandia yakni Magda Linette.

Pliskova memastikan diri maju ke babak kedua setelah memenangi dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-1. Pemain yang saat ini menempati peringkat pertama WTA itu tanpa kesulitan menaklukkan Linette yang kelasnya masih jauh di atasnya.

Berdasarkan statistik, petenis berusia 25 tahun itu hanya membuat kesalahan sendiri yang sedikit dengan total 19 kali. Sementara lawannya yang menempati peringkat 72 WTA itu tak berdaya menahan serangan-serangan yang diberikan Pliskova.

Menanggapi laga tersebut, sejatinya Pliskova merasa sedikit gugup ketika pertama kali masuk ke arena. Pasalnya kekalahannya pada tahun lalu di final AS Terbuka 2016, membuatnya sedikit mengalami trauma akan kegagalan.

“Saya merasa sedikit gugup ketika keluar ke sini, terutama setelah tahun lalu, tapi saya rasa saya bermain cukup solid,” ungkap Pliskova, mengutip dari BBC, Rabu (30/8/2017).

Pada babak kedua nantinya, Pliskova akan bertemu antara pemenang antara Veronica Cepede Royg dari Paraguay atau Nicole Gibbs dari Amerika Serikat. Hingga berita ini dibuat keduanya masih saling bertanding untuk memperebutkan tiket babak kedua.