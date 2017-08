Bupati Lahat Aswari Riva'i : Ayo Berprestasi di Sirkuit Manggul, Jangan di Jalan Raya

LAHAT - Potensi Sirkuit Manggul milik Bupati Lahat Aswari Riva'i atau yang akrab disapa Kak Wari begitu dirasakan oleh para pecinta dunia otomotif baik dari pembalap lokal maupun nasional. Sudah beberapa kali Sirkuit tersebut melaksanakan event untuk mencari pembalap berprestasi dari Indonesia.



Ajang yang dilakukan oleh Sirkuit Manggul baru-baru ini yakni Proliner RCB UNA racing drag bike dan drag race dilaksanakan pada 26 Agustus hingga 27 Agustus 2017 hari ini. Pembalap yang adu kecepatan bukan hanya dari Lahat saja, melainkan dari seluruh penjuru Sumatera Selatan.





Usai drag race yang dilakukan kemarin yakni kelas sedan up 06 1-1500 cc (Stock), sedan 4 CYL 1600-2500 cc (modif), braket time 9 detik , braket time 10 detik, braket time 11 detik, braket time 12, sedan 1-1700 cc (modif), minibus 1-2000 cc )Stock), sedan 1-2500 cc (Stock), the Best MIA.



27 Agustus 2017 dilanjutkan dengan drag bike dengan kelas klasifikasi bebek 4T TU 130 cc (DB 1), bebbej 4T TU 200 cc (DB 2), Sport 2T frame STD 155 cc (DB3), matic tune up 200 cc (DB4), bebek 2T TU 130 cc, Sport 2T TU 140 cc, Sport 2T TU 155 cc, RX King Chamber 195 cc, braket time 9 detik, braket tune 10 detik serta FFA Vespa.



Bupati Lahat, sebagai pengampu Sirkuit Manggul mengatakan para peserta yang mengikuti event ini begitu antusias lantaran drag bike tersebut baru pertama kali dilakukan di Sumatera Selatan.



"Mereka Begitu antusias. Pesertanya dari Sumsel, karena ini dragbike yang pertama dimainkan di Lintasan Sirkuit di Sumatera Selatan. Untuk pembinaan kita akan terus lanjutkan banyak event otomotif di Kabupaten Lahat," ujar Aswari Riva'i.



"Untuk penggemar dan pencinta balap dan otomotif, ayo manfaatkan sirkuit ini untuk berpreatasi, jangan balap dijalan raya. paling tidak mereka mengenal balap yang sebenarnya di sirkuit," lanjut Aswari lagi kepada Okezone.