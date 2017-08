Ngeri! Ini Video Detik-Detik Motor Folger Terpelanting di Sesi Pemanasan

SILVERSTONE – Dua seri terakhir balapan MotoGP boleh jadi merupakan malapetaka bagi pembalap andalan Tim Yamaha Tech 3, Jonas Folger. Usai mengalami insiden di Grand Prix (GP) Austria dan gagal finis, kali ini Folger kembali mendapat nasib buruk di GP Inggris 2017.

Di GP Austria, rider muda berbakat itu apes di hari ulang tahunnya pada 13 Agustus tepat di hari race berlangsung. Berkunjung ke Sirkuit Silverstone, berikutnya Folger mengalami kecelakaan hebat saat melakukan sesi pemanasan.

Baca juga: Hasil Race MotoGP Inggris 2017: Dovizioso Overtake Rossi Jelang Finis, Vinales Runner-up

Dalam video yang diunggah Twitter resmi MotoGP, motor YZR-M1yang ditunggangi rider berpaspor Jerman itu tiba-tiba ‘terbang’ keluar lintasan. Motor andalan Yamaha itu menabrak pembatas dengan begitu kencang dan terlempar ke luar arena balap.

“Kecelakaan parah bagi Folger di awal sesi pemanasan,” cuit akun @MotoGP.

Para penggemar pun dibuat ngeri melihat motor Folger yang terpelanting dengan begitu keras saat menabrak pembatas. Motor nomor 94 itu pun sempat berputar di udara hingga akhirnya jatuh di luar lintasan balap.

Huggggeee crash for Jonas Folger early in the session! 😱 #BritishGP pic.twitter.com/63Ld4bxNBR — MotoGP™🏁🇬🇧 (@MotoGP) August 27, 2017

Beruntung, Folger selamat tanpa mengalami luka serius. Pembalap berusia 24 tahun itu pun tidak bisa melanjutkan balapan. Meski begitu, Folger sempat memberikan pernyataan untuk membuat para penggemarnya tidak khawatir.

“Cek medis pertama tidak ada luka serius, semua OK! Sayangnya saya tidak balapan dan menuju rumah sakit untuk tindakan pencegahan,” tulis Folger melalui akun @JonasFolger94, dikutip Senin (28/8/2017).

“Kembali dari rumah sakit, beruntung tidak ada tulang yang patah. Namun,saya masih merasa kesakitan dan cukup pusing. Terima kasih atas semua doa kalian!” ucap Folger beberapa jam kemudian.

#BritishGP update Back from hospital, luckily nothing broken but feeling pretty sore and still dizzy. Thanks for all your kind wishes. #JF94 pic.twitter.com/GDpuBbMRs9 — Jonas Folger (@JonasFolger94) August 27, 2017