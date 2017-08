Drag Bike dan Drag Race Dimulai, Bupati Lahat Aswari Riva'i : Sirkuit Manggul Layak Gelar Drag Nasional

LAHAT - Usai berhasil menjadi tuan rumah ajang Aswari Cup Prix dalam rangka hari ulang tahun korp Bhayangkara yang ke -72, Sirkuit Manggul kembali menggelar event Proliner RCB UNA racing drag bike dan drag race.



Event tersebut dilaksanakan pada 26 Agustus hingga 27 Agustus 2017. Para pembalap adu kemampuan dalam beberapa kelas klasifikasi yakni sedan up 06 1-1500 cc (Stock), sedan 4 CYL 1600-2500 cc (modif), braket time 9 detik , braket time 10 detik, braket time 11 detik, braket time 12, sedan 1-1700 cc (modif), minibus 1-2000 cc )Stock), sedan 1-2500 cc (Stock), the Best MIA.



Baca Juga: Selain Gelar Proliner Drag Bike & Drag Race, Bupati Lahat Aswari Riva'i juga Adakan Road Race di Sirkuit Manggul







Sedangkan untuk Drag bike yakni kelas bebek 4T TU 130 cc (DB 1), bebbej 4T TU 200 cc (DB 2), Sport 2T frame STD 155 cc (DB3), matic tune up 200 cc (DB4), bebek 2T TU 130 cc, Sport 2T TU 140 cc, Sport 2T TU 155 cc, RX King Chamber 195 cc, braket time 9 detik, braket tune 10 detik serta FFA Vespa.



Menurut Bupati Lahat sekaligus CEO Sirkuit Manggul, Aswari Riva'i, Sirkuit ini sangat layak untuk menggelar event berskala nasional. Bukan tanpa alasan, Sirkuit yang mempunyai panjang lintasan mencapai 1.6 km ini memiliki fasilitas lengkap, ada Paddock untuk para pembalap dan official serta safety untuk menjaga keamanan pembalap dan penonton.



"Terimakasih kepada pembalap yang hadir, Kak Wari (Sapaan akrab Bupati Lahat) bangga mereka hadir di Sirkuit Manggul, tempat yang layak untuk mengadakan event drag bersekala nasional," ucap Aswari Riva'i.





Baca Juga: Kejurnas Reli Digelar di Sumsel, Bupati Lahat Aswari Riva'i: Ajang Ini Himpun Hobi dan Bakat Pencinta Otomotif





Sebelumnya, Aswari Riva'i mengatakan adanya Proliner RCB UNA Racing grag bike dan drag race pada 26 Agustus dan 27 Agustus 2017 merupakan keinginan pecinta otomotif untuk mengadakan event di Sirkuit Manggul pada setiap bulannya.



"Ini sesuai dengan keinginan penggemar otomotif Indonesia dan sesuai dengan fungsi sirkuit Manggul tersebut, maka di Sirkuit Manggul dilaksanakan banyak kegiatan otomotif dan pesertanya ternyata juga banyak dari luar daerah," ujar Aswari Riva'i kepada Okezone.