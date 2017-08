SEA Games 2017: Pencak Silat Indonesia Sukses Raih Emas ke-23

YUHUUUUUUUUU! 23rd Gold Medal for Indonesia at the South East Asian Games 2017 from Pencak Silat! Congratssssssssss to the team! Indonesian: BREAKING! EMAS ke-DUA PULUH TIGA dari cabang Pencak Silat nomor seni beregu putra... Selamatttt! #SEAGAMES2017 Terima kasih kepada Tiga pesilat Indonesia, Anggi Faisal Mubar, Asep Yulda Sani, dan Nunu Nugraha! Yoshhhhhhhhhhhh semangat utk atlet Indonesia lainnyaaaaa. Di sisi lain, sesaat lagi Cabang badminton nomor individu akan dipertandingkan sesi kedua (12.00 wib). . Doakannnn yaaaaaaa. Credit: Radio ElShinta. #silat #athletics #kualalumpur #malaysia #seagames2017 #gold #medal #emas #juara #champion #winner #power #brilliant #amazing #incredible #kece #awesome #crazy #asian #allthebest #ganteng #badminton #badmintonplayer #love #indonesia #bulutangkis #羽毛球 #バドミントン #배드민턴

A post shared by Badminton Talk (@badmintalk_com) on Aug 25, 2017 at 9:54pm PDT