Barcelona Berduka, Rins Pakai Atribut Balap Serba Hitam di Silverstone untuk Hormati Korban Teror

SILVERSTONE – Hati siapa yang tidak terenyuh ketika membaca ataupun mendengar berita terkait peristiwa yang terjadi di Barcelona baru-baru ini. Ya, sebuah rentetan teror menyerang Negeri Matador Spanyol dan menelan belasan korban jiwa.

Sebuah van menabrak sekumpulan orang yang tengah berada di pedestrian kawasan wisata Las Ramblas, Barcelona, Kamis 17 Agustus 2017 dan menewaskan 13 orang serta lebih dari 100 orang lainnya terluka.

Tak hanya menjadi duka bagi warga Barcelona, teror tersebut tentu juga membuat para pembalap andal MotoGP berduka. Sebelumnya, Marc Marquez dan Dani Pedrosa (duo rider Tim Repsol Honda), serta kakak beradik Pol Espargaro (Tim KTM) dan Aleix Espargaro (Tim Aprilia Gresini) menulis ucapan belasungkawa.

Kini, giliran Alex Rins yang memberikan dukungan bagi para korban. Pembalap asuhan Tim Suzuki Ecstar itu memakai perlengkapan balap serba hitam pada gelaran Grand Prix (GP) Inggris yang berlangsung Kamis 25 Agustus 2017 hingga race Minggu 27 Agustus 2017.

Tampil di Sirkuit Silverstone, Rins membawa atribut mulai dari sarung tangan, helm, serta sepatu boot yang semuanya berwarna hitam. Melalui akun Twitter pribadinya, rookie asal Spanyol itu mengatakan menyiapkan atribut serba hitam untuk menghormati korban teror Barcelona.

“GP Inggris kali ini didedikasikan untuk para korban dari serangan teroris yang terjadi di Barcelona,” begitu cuitan Rins dalam akun Twitter @Rins42, dikutip Sabtu (26/8/2017).

This GP is dedicated to the victims of the terrorist attack in #Barcelona Este GP va por las víctimas del atentado en Barcelona @MotoGP pic.twitter.com/uP8HIat2vf— Alex Rins (@Rins42) August 25, 2017