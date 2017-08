Mantan Juara Kelas Terbang ONE, Siap Berhadapan Melawan Petarung Filipina di Jakarta

JAKARTA – Properti media olahraga terbesar dalam sejarah Asia, ONE Championship (ONE), mengumumkan laga ONE: TOTAL VICTORY bakal diadakan pada 16 September 2017 di Jakarta Convention Center, Indonesia. Malam pertarungan tersebut akan menjanjikan gelaran spektaluler dari aksi-aksi pertarungan seni bela diri otentik, yang ditampilkan oleh para petarung lokal dan internasional terbaik. Di laga utama, mantan Juara Dunia Kelas Terbang ONE Kairat Akhmetov dari Kazakhstan akan melawan Geje “Gravity” Eustaquio dari Filipina.

Chatri Sityodtong, Chairman dan CEO ONE Championship, menyatakan Jakarta merupakan salah satu destinasi paling menarik bagi ONE Championship. Bahkan pihaknya menghadirkan para juara seni bela diri tersebut.

“Jakarta salah satu destinasi paling menarik bagi ONE Championship. Ibu kota Indonesia yang selalu sibuk ini menyediakan latar belakang yang sempurna untuk merek kami yang unik dari laga aksi seni bela diri kelas dunia. Gelaran yang istimewa telah disiapkan untuk para penggemar di Jakarta karena kami akan membawa pertarungan seru antara dua jagoan kelas terbang yaitu Kairat Akhmetov dan Geje Eustaquio. Ini akan menjadi malam yang seru dari pertarungan tersebut, sehingga Anda harus bergabung dengan kami, sebagaimana kami juga siarkan ke seluruh dunia!” ujar Chatri lewat rilis yang diterima Okezone, Jumat (25/8/2017).

Mantan Juara Dunia Kelas Terbang ONE Kairat Akhmetov adalah atlet bela diri veteran yang berasal dari Almaty, Kazakhstan. Pria berusia 29 tahun ini mencetak rekor professional 23-1 sepanjang karir seni bela diri yang menunjukkan dominasinya terhadap lawan-lawan dengan kemampuan gulatnya dan kekuatan tenaganya. Pada penampilan terakhirnya di dalam ring ONE Championship, Akhmetov menghadapi lawannya, Adriano Moraes untuk memperebutkan gelar Juara Dunia Kelas Terbang ONE.

Akhmetov gagal meraih kemenangan, kalah dengan keputusan mutlak juri dalam pertarungan yang ketat. Bertekad untuk kembali meraih hasil positif di ONE Championship, kemenangan atas Geje Eustaquio, yang akan ditantang Akhmetov dalam pertarungan selanjutnya, dapat menjadi tiket untuk mendapat kesempatan meraih gelar selanjutnya. Lantas Akhmetov mengaku ia akan siap kembali ke ring dengan semangat yang menggunung.

“Saya sangat bersemangat untuk kembali ke atas ring dan bertarung. Kekalahan adalah bagian dari permainan, yang terpenting adalah kembali dengan lebih baik. Badan telah siap, pikiran kuat dan semangat tinggi. (Geje) Eustaquio adalah salah satu kompetitor terbaik di divisi ini dan kemenangan atasnya akan sangat berarti. Saya memiliki satu tujuan, dan itu adalah untuk meraih kembali gelar saya. Saya akan menghadapi semua orang yang berada di hadapan saya," ujarnya.

Lawan teratas kelas terbang dan mantan penantang gelar juara dunia Geje “Gravity” Eustaquio dari Baguio City, Filipina, merupakan satu dari banyak atlet bela diri paling berbakat di Asia, dan praktisi wushu yang dihormati. Serangan-serangannya yang solid dan kemampuan gulatnya telah membawa kepada kemenangan-kemenangan mutlak selama lebih dari enam tahun karier bela diri profesionalnya.

Berlatih di ketinggian pegunungan di Filipina, Eustaquio mengasah kemampuan bersama rekan-rekan kelas dunianya di Team Lakay. Dalam pertarungan terakhirnya, Eustaquio mengalahkan rekan petarung Anatpong Bunrad dalam keputusan split dalam sebuah pertarungan ulang. Terkenal dengan kemampuan hebatnya untuk tetap tenang dalam menghadapi tekanan, Eustaquio telah siap untuk menghadapi ONE: TOTAL VICTORY melawan mantan Juara Dunia Kelas Terbang ONE, Kairat Akhmetov.

Geje Eustaquio menilai pertarungannya dengan Akhmetov begitu penting. Tujuannya agar kemampuannya bisa disorot oleh dunia.

“Ini adalah pertarungan besar melawan mantan juara dunia, ini sangat penting bagi saya. Terima kasih ONE Championship untuk kesempatan ini. Saya akan menunjukkan kemampuan terbaik saya di pertarungan ini dan membawa kemenangan bagi Filipina. [Kairat] Akhmetov adalah atlet bela diri kelas dunia dan saya tak sabar untuk mencoba kemampuan saya melawan dia. Saat pintu ring pertarungan ditutup, itu adalah saatnya bertarung. Saya akan memastikan untuk datang dengan persiapan penuh,"tuntasnya.