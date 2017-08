Tampung Aspirasi Pencinta Otomotif, Bupati Lahat Aswari Riva'i Gelar Proliner RCB UMA Racing Aswari Drag Bike & Drag Race

LAHAT - Bagi pencinta otomotif di Sumatera Selatan (Sumsel) maupun di luar daerah, siap-siap menyambut kompetisi balap berkelas. Sebab Sirkuit Cendrawasih Bungsu atau Sirkuit Manggul yang dimiliki Bupati Lahat Aswari Riva'i akan menggelar Proliner RCB UMA Racing drag bike dan drag race pada 26 hingga 27 Agustus 2017.

Untuk drag race ada beberapa kelas klasifikasi yang digelar yakni sedan up 06 1-1500 cc (Stock), sedan 4 CYL 1600-2500 cc (modif), braket time 9 detik , braket time 10 detik, braket time 11 detik, braket time 12, sedan 1-1700 cc (modif), minibus 1-2000 cc )Stock), sedan 1-2500 cc (Stock), the Best MIA.

Sedangkan untuk drag bike yakni kelas bebek 4T TU 130 cc (DB 1), bebbej 4T TU 200 cc (DB 2), Sport 2T frame STD 155 cc (DB3), matic tune up 200 cc (DB4), bebek 2T TU 130 cc, Sport 2T TU 140 cc, Sport 2T TU 155 cc, RX King Chamber 195 cc, braket time 9 detik, braket tune 10 detik serta FFA Vespa.

Bupati Lahat, Aswari Riva'i mengatakan, adanya Proliner RCB UMA Racing drag bike dan drag race pada 26 Agustus, merupakan keinginan pencinta otomotif untuk mengadakan event di Sirkuit Manggul setiap bulannya.

"Ini sesuai dengan keinginan penggemar otomotif Indonesia dan sesuai dengan fungsi Sirkuit Manggul tersebut. Karena itu Sirkuit Manggul menggelar banyak kegiatan otomotif dan pesertanya ternyata juga banyak dari luar daerah," ujar Aswari Riva'i yang merupakan mantan atlet Kempo ini.