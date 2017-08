Ingin Menang di The Reds Run? Ini Saran dari Legenda Liverpool John Arne Riise

TANGERANG SELATAN - Sebanyak 3400 peserta lari The Reds Run tumpah ruah di kawasan Bintaro X-Change, Jalan Boulevard Bintaro Jaya, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel), Minggu (20/8/2017) pagi.

Mereka tengah bersiap mengikuti acara lari sepanjang rute 2,5 dan 5 kilometer yang memutari kawasan itu. Kehadiran legenda sepak bola Liverpool, John Arne Riise, semakin membuat suasana semarak.

(Baca juga: Diikuti Legenda Liverpool, Peserta Lari The Reds Run Padati Kawasan Bintaro X-Change)

Para peserta yang kompak mengenakan kaus merah bertuliskan 'We Are Red, We Are Proud' bahkan menyempatkan diri meminta foto bersama Riise. Setelah itu, barulah seluruh pelari kembali bersiap mengambil ancang-ancang untuk menunggu bendera start dikibarkan.

Beberapa saat sebelum dimulai, John Arne Riise sempat ditanyakan kiat bagi para peserta agar dapat efektif memenangkan rute lari yang telah ditentukan. Dengan ringkas, Riise pun menjawab sederhana, yaitu dengan menjaga keseimbangan tenaga.

"Kalau mau menang, jangan start terlalu Over Power, harus disimpan dulu (tenaga), biar seimbang," jelas pembawa acara yang menerjemahkan ucapan John Arne Riise, Minggu (20/8/2017).

The Reds Run sendiri merupakan lomba lari berskala Internasional. Acara itu merupakan rangkaian kegiatan dalam memperingati HUT ke-28 Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) yang jatuh pada hari ini. Kehadiran John Arne Riise memberikan kepuasan tersendiri bagi para pecinta sepak bola di tanah air, khususnya para fans Liverpool.