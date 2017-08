Diikuti Legenda Liverpool, Peserta Lari The Reds Run Padati Kawasan Bintaro X-Change

TANGERANG SELATAN - Kehadiran legenda sepak bola Liverpool, John Arne Riise makin meramaikan acara The Reds Run yang berlangsung di kawasan Bintaro X-Change, Jalan Boulevard Bintaro Jaya, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel), Minggu (20/8/2017).

Lomba lari berskala Internasional itu diadakan dalam rangka memperingati HUT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) ke-28, hari ini. John Arne Riise yang turut serta dalam barisan pelari, menjadi daya tarik tersendiri bagi para peserta lari.

Bahkan sebelum acara dimulai, beberapa peserta menyempatkan foto bersama dengan patung legenda Liverpool tersebut yang berada di sekitar podium panggung start.

Pantauan di lokasi, kerumunan ribuan masa tumpah ruah di sekitar area Bx-Change Mall. Para peserta kompak berseragam kaus warna merah bertuliskan "We Are Red, We Are Proud"

Acara lari berskala Internasional ini digelar dengan dua tipe pilihan yang dapat dinikmati berbagai kalangan usia, yakni rute yakni 2,5 dan 5 kilometer. John Arne Riise sendiri tiba di Indonesia dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) RCTI ke-28.