Dijual di Ebay, Motor Tito Rabat yang Dicuri Akhirnya Ditemukan?

GOSSELIES – Tim Marc VDS mengalami kejadian buruk pada Rabu 16 Agustus 2017 pagi waktu setempat. Saat itu, motor milik pembalap andalannya, Tito Rabat, digondol maling yang masuk ke workshop tim di Gosselies, Belgia.

Sekira pukul 02.00 waktu setempat, empat orang pelaku yang tertangkap di kamera pengaman itu terlihat membopong motor Rabat yang digunakan ketika tampil di gelaran Moto2. Tentu saja, hilangnya motor bernomor 53 itu membuat tim dan sang rider sendiri sangat terpukul.

Pasalnya, motor tersebut digunakan Rabat ketika menjadi juara dunia pada perhelatan Moto2 musim 2014. Tim Marc VDS pun membuat pernyataan resmi di Twitter dan meminta seluruh masyarakat untuk membantu mereka mendapatkan informasi terkait motor tersebut.

Help us to get back a meaningful bike for both the team and me. If someone can provide any information please contact with the team. Thanks! https://t.co/XyRL9ZIXea— Tito Rabat (@TitoRabat) August 16, 2017