Salip Menyalip demi Poin Tertinggi, Ini Dia 4 Overtake Paling Diingat di GP Austria 2017

SPIELBERG – Salip menyalip tentunya tidak akan bisa dipisahkan dari penampilan para pembalap andal di ajang MotoGP. Berebut ada di lintasan balap, para rider yang tampil pun harus mampu melakukan overtake jika ingin berada di urutan terdepan dan tampil di podium.

Tentunya, balapan teranyar di Grand Prix (GP) Austria juga punya empat overtake paling memorable. Tak terlupakan, akun YouTube resmi MotoGP pun menggunggah video highlight bagi Anda untuk bisa menyaksikan kembali aksi seru salip menyalip para pembalap di race Minggu 13 Agustus 2017 itu.

Dengan kondisi cerah dan kering, Johann Zarco (Tim Yamaha Technical 3) tampil impresif di Sirkuit Red Bull Ring tempat balapan digelar. Rookie asal Prancis itu bahkan sukses menyalip rider pabrikan Yamaha, Valentino Rossi, di tikungan tiga dengan memotong balapan dari dalam.

Berikutnya, yang tak kalah seru adalah duel Rossi dan rekan setimnya, Maverick Vinales di tikungan empat dan lima. Masuk tikungan empat, Vinales menyalip Rossi. Tak bertahan lama, Rossi balas mengasapi Vinales di akhir tikungan lima.

Duel Marc Marquez (Tim Repsol Honda) dan Andrea Dovizioso (Tim Ducati Corse) tentu tak ketinggalan meramaikan balapan. Memasuki tikungan tujuh, Marquez memimpin di depan Dovizioso hingga akhirnya keadaan berbalik di akhir tikungan.

Terakhir, masih terkait duel Marquez dan Dovizioso. Ya, dua pembalap andal itu memang menjadi sorotan pada seri ke-11 MotoGP di Austria. Kali ini, overtake sengit terjadi di lap pamungkas. Marquez sejatinya memimpin balapan.

Keluar jauh, rider berjuluk The Baby Alien itu sedikit tidak stabil dan langsung dimanfaatkan Dovizioso. The Little Dragon -sebutan Dovizioso- pun akhirnya mengklaim kemenangan setelah keluar tikungan sebagai rider terdepan. Tonton keganasan overtake para rider dalam video berikut ini.