SPORT TIME: Selain Mike Tyson vs Evander Holyfield, Ini 4 Rivalitas Terbesar di Atas Ring Tinju

PARA penggemar olahraga tinju tentu sudah tak asing dengan sosok Mike Tyson. Ya, petinju asal Amerika Serikat itu membuat lawannya bergidik tiap kali tampil di ring tinju. Dengan total torehan 50 kemenangan, Mike Tyson pun menjadi legenda di kalangan petarung tinju.

Tentunya, pertandingan Mike Tyson dan Evander Holyfield yang rencananya digelar pada 1991 menjadi salah satu momen yang tidak dilupakan para penggemar tinju. Saat itu, pertandingan dibatalkan karena Mike Tyson dipenjara dengan kasus pencabulan kepada remaja berusia 18 tahun.

Namun, Okezone tak akan membahas lebih lanjut kasus tersebut. Kali ini, dihimpun dari Party Poker, Jumat (18/8/2017), terdapat empat rivalitas selain Mike Tyson dan Evander Holyfield yang juga mengguncang jagat tinju dunia.

1. Muhammaed Ali vs Joe Frazier

Rivalitas yang terjadi antara Muhammad Ali dan Joe Frazier dikenal lewat tiga pertandingan sengitnya. Keduanya tampil dalam laga berjuluk ‘The Fight of the Century’ pada 8 Maret 1971 di Madison Square Garden. Hasilnya, Frazier berhasil mengalahkan Ali setelah 15 round. Keduanya pun tampil kembali dalam duel sengit Thrilla in Manila pada 1 Oktober 1975. Laga terakhir tersebut ditutup dengan kemenangan Ali setelah 14 round.