Lewis Hamilton Ingin Kunjungi The Ranch, Valentino Rossi: Pintu Selalu Terbuka untuknya

TAVULLIA – Pembalap Tim Movistar Yamaha, Valentino Rossi, semringah The Ranch kepunyaannya dikunjungi juara dunia tiga kali Formula One (F1) Lewis Hamilton. The Doctor –julukan Rossi– menilai pintu selalu terbuka untuk The Boss –julukan Hamilton– yang bisa dibilang sebagai salah satu legenda hidup F1.

“Lewis (Hamilton) bisa datang kapan pun yang ia mau. Ia bilang mau datang pada Desember 2016, tapi itu tidak terjadi. Bagi saya, pintu selalu terbuka untuknya,” kata Rossi mengutip dari MoreBikes, Rabu (16/8/2017).

BACA JUGA: Kalahkan Valentino Rossi dan Vinales di MotoGP Austria 2017, Zarco: saya Layak Bela Tim Pabrikan Yamaha

Hingga kini keinginan Hamilton memang belum tercapai. Hal itu karena padatnya jadwal yang dimiliki Hamilton dan Rossi di ajang masing-masing. Hamilton sedang menjalani liburan musim panas F1, namun di sisi lain Rossi justru baru saja tampil di Sirkuit Red Bull Ring, Austria, akhir pekan lalu.

Jika nantinya datang ke The Ranch, Hamilton takkan menunggangi motor MotoGP yang biasa digunakan Rossi. Ia akan menggunakan motocross, mengingat The Ranch merupakan lintasan berkontur tanah.

BACA JUGA: Finis di Belakang Rossi, Bautista Puas Hasil Race GP Austria

Namun, bisa jadi setelah berlatih di The Ranch, Hamilton akan lebih percaya diri untuk mentas menggunakan motor MotoGP, meski kapasitasnya hanya latihan. Di saat Hamilton baru ingin menjajal motor kompetitif, Rossi telah lebih dulu mentas di adu lomba balap roda empat profesional.

Pada 2002, 2006 dan 2008, Rossi sempat ambil bagian di Kejuaraan Reli Dunia. Sementara pada 2005, Rossi sempat menjajal mobil F1, Ferrrari. Bahkan saat itu Rossi digosipkan akan beralih ke F1 setelah sukses besar di ajang MotoGP.