SPORT TWEETS: Posisinya Digantikan, Lowes Ucapkan Selamat kepada Redding

FAENZA – Pembalap Tim Pramac Ducati, Scott Redding, telah resmi merapat ke Tim Aprilia Racing di MotoGP musim 2018. Redding meninggalkan Pramac setelah tim satelit Ducati itu resmi memakai jasa Jack Miller musim depan.

Tak ingin nasibnya buram di musim depan, Redding akhirnya menerima pinangan Aprilia dan akan menggantikan Sam Lowes. Musim depan, Redding akan ditemani oleh Aleix Espargaro.

Setelah didepak dari Aprilia, nasib Lowes belum menemui titik terang. Bahkan hingga saat ini, Lowes masih bingung mencari tim mana yang akan memakai jasanya. Meski demikian, pembalap asal Inggris itu tetap berbesar hati.

Lowes memberikan selamat kepada Redding melalui akun Twitter-nya dan sekaligus menandai akun resmi Tim Aprilia. “Semoga @ApriliaOffical @GresiniRacing @Reddingpower akan semakin baik di 2018. Saya akan fokus untuk menyelesaikan musim ini dengan baik,” cuit akun @SamLowes22.

Wish @ApriliaOfficial @GresiniRacing @Reddingpower all the best for 2018. I will focus on finishing this season as strong as possible 💪🏻✌🏻— Sam Lowes (@SamLowes22) August 14, 2017