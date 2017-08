Lakukan Persiapan sejak Januari 2016, Myanmar Targetkan 3 Emas dari Cabor Sepak Takraw SEA Games 2017

NAYPYITAW – Tim Sepak Takraw Myanmar menargetkan diri menyabet tiga emas pada ajang SEA Games 2017 yang akan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, 19-30 Agustus 2017. Raihan tersebut dinilai realistis karena raihan tiga emas tersebut juga mampu mereka raih di SEA Games 2015 Singapura.

Dalam menetapkan target tersebut, ternyata keseriusan juga dilakukan Myanmar dengan melakukan persiapan sejak Januari 2016. Persiapan tersebut dilakukan untuk mematangkan skuad dan sebagai ajang seleksi untuk memilih 15 pemain putra dan sembilan pemain putri di ajang SEA Games 2017.

“Persiapan kami benar-benar dimulai pada Januari tahun lalu. Sejak itu kami telah mengadakan turnamen dan menggunakannya sebagai barometer untuk mengukur performa dan memilih pemain,” ungkap Sekretatris Jendral Federasi Sepak Takraw Myanmar, U Htut Khine New, mengutip dari The Myanmar Times, Minggu (13/8/2017).

“Target kami adalah tiga medali emas dan kami yakin itu mungkin karena kami akan menurunkan pemain terbaik kami. Kami mengharapkan di nomor pria bisa memberikan dua emas dan putri menjadi yang ketiga,” tambahnya.

Kubu Myanmar sendiri yang memiliki kesuksesan di cabang olahraga (cabor) ini akan tetap mewaspadai Malaysia dan Thailand sebagai pesaing terberatnya. Utamanya di nomor regu yang menjadi nomor bergengsi di cabor sepak takraw.

“Thailand dan Malaysia akan menjadi lawan yang sulit. Tapi Myanmar tetap yang terbaik di nomor regu dan ini adalah tempat kami mengharapkan emas. Kami tahu itu tidak akan mudah tapi kami akan mencoba yang terbaik,” tambahnya.

Pada ajang kali ini sebanyak 12 emas akan diperebutkan pada cabor sepak takraw. Ke-12 nomor tersebut terdiri dari sembilan nomor di kategori putra (regu, team regu, double, team double, quadrant, non repetition primary, same stroke, linking dan non repetition secondary) serta tiga kategori putri (regu, double dan quadrant). Cabor tersebut akan dilangsungkan di Indoor Stadium Titiwangsa pada 16-29 Agustus 2017.