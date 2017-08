Terbukti! Tikungan ke 3 Sirkuit Red Bull Ring Begitu Berbahaya

SPIELBERG – Jelang seri ke-11 MotoGP yang berlangsung di Sirkuit Red Bull Ring, Austria, para pembalap begitu mempersiapkan dirinya dengan matang. Namun, sirkuit sepanjang 4,3 kilometer memiliki kisah unik di sepanjang latihan bebas.

Memang lintasan Red Bull Ring terbilang unik karena memiliki sembilan tikungan, yakni dua tikungan ke kiri dan tujuh tikungan ke kanan. Sayangnya, trek sepanjang trek tersebut belum bisa membuat para pembalap merasa aman kala menggeber kuda besinya.

Ya, insiden sempat terjadi di beberapa balapan. Marc Marquez yang tampil pada sesi latihan bebas keempat hampir saja terjatuh dari motornya. Itu terjadi saat dirinya melewati tikungan ketiga, The Baby Alien –julukan Marquez – terlihat berbalik arah.

Tak lama setelah jawara MotoGP itu alami situasi yang berujung celaka, pembalap Moto 2, Jorge Navarro hampir juga celaka. Navarro melewati tikungan ketiga yang menanjak tersebut. Lantas kuda besi miliknya berbalik arah karena tak kuat melaju.

Is this a save or the fastest ever recovery from a crash from @Jorge_Navarro9??!! 🤔 #AustrianGP pic.twitter.com/jxYIXbQGDg— MotoGP™🇦🇹🏁 (@MotoGP) August 12, 2017