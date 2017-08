SPORT TWEETS: Rehat dari Dunia Tenis, Johanna Konta Belajar Masak

PETENIS asal Inggris, Johanna Konta, memiliki aktivitas sendiri saat rehat dari dunia tenis. Seperti kebanyakan wanita pada umumnya, ia mencoba untuk belajar memasak yang ia unggah melalui akun Twitter-nya @JoKonta91.

Dalam unggahannya, pemain berusia 26 tahun itu memamerkan foto dirinya yang sedang berada di dapur dan memegang buku memasak. Dengan penampilannya yang kasual ia terlihat menunjukkan buku memasak itu kepada para pengikutnya di Twitter.

Rupanya inisiatifnya belajar memasak pun datang dari buku itu yang dihadiahi langsung oleh Mary Berry yang merupakan penulis buku kuliner terkenal di Inggris. Sangat antusias, ia sudah mempraktikkan resep masakannya tersebut hingga ke halaman 299.

“Terima kasih banyak @missmaryberry untuk buku masaknya! Halaman 299 aku datang! #halbarusajadimulai,” cuitnya dalam akun Twitter-nya.

Thank you so much @missmaryberry for my cookbook! Page 299 here I come! #thingshaveonlyjustbegun pic.twitter.com/D4dF5B4qVc— Johanna Konta (@JoKonta91) July 29, 2017