SPORT TWEETS: Absen hingga Pengujung 2017, Djokovic Sedih

TORONTO – Petenis urutan nomor empat dunia, Novak Djokovic, merasa sedih karena harus absen di sisa kompetisi pada 2017. Djokovic akan menyembuhkan kondisi siku kanan yang cedera saat berkompetisi di Wimbledon.

Seperti diketahui, Djokovic akan menjalani operasi untuk mengatasi cedera. Bahkan The Joker –julukan Djokovic- diperkirakan bakal absen selama tiga bulan.

Praktis selama masa penyembuhan tersebut, Djokovic bakal absen di turnamen Amerika Terbuka. Turnamen Grand Slam itu bakal berlangsung pada 28 Agustus hingga 10 September 2017.

Kesedihan Djokovic dituangkan dalam media sosial Twitter miliknya @DjokerNole. Ia menuliskan apabila dirinya membutuhkan waktu untuk menyembuhkan cederanya. Ia bahkan meminta maaf kepada para pendukungnya atas kondisi yang dihadapinya.

I took time to make a decision about my recovery. Sorry for keeping you in the dark these days.— Novak Djokovic (@DjokerNole) July 26, 2017